A expectativa da campanha de Lula para o confronto com Flávio na Band

A campanha do presidente Lula avaliou positivamente a sabatina do presidente à TV Globo, nesta quinta-feira, 15. Integrantes da equipe consideraram que o petista adotou um tom melhor do que na entrevista anterior e conseguiu se apresentar mais como ‘estadista’ ao evitar citar com frequência o adversário Flávio Bolsonaro.

Nos bastidores, os trackings internos também indicam, segundo aliados, um cenário semelhante ao apontado pelo Datafolha, com redução da distância entre os candidatos. Pesquisa divulgada nesta quinta mostra Flávio com 47% das intenções de voto, ante 45% de Lula, em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Nos votos válidos, o senador tem 51%, contra 49% do presidente.

A expectativa agora se concentra no debate entre os dois candidatos, marcado para domingo, na Band. Um integrante da campanha petista avalia que o confronto pode ajudar a consolidar o ambiente de reação e mobilizar os apoiadores na última semana da disputa.

“Acho que o debate de domingo na Band vai ser muito importante para consolidar esse clima de virada”, afirmou. Segundo ele, será o primeiro confronto direto entre Lula e Flávio nesta etapa da disputa e poderá “dar a animada final na militância”.