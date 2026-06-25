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Política

A estratégia vencedora de Michelle Bolsonaro em briga com Flávio

Análise aponta que vídeo foi planejado com precisão, ampliando apoio à ex-primeira-dama e fortalecendo sua imagem junto ao eleitorado conservador

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 21h28
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O vídeo publicado por Michelle Bolsonaro em meio à crise interna da família Bolsonaro extrapolou o alcance de uma simples manifestação pessoal e se converteu em uma operação de comunicação altamente eficaz. A avaliação é de Alec Maracajá, CEO da Ativa Web, que analisou a repercussão digital do episódio durante participação no VEJA em Foco. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo o especialista, o sucesso da publicação não se explica apenas pelo volume de visualizações, mas pela ativação imediata de uma base digital altamente engajada. “Não foi apenas um vídeo viral. Foi uma mobilização de uma comunidade digital muito ativa”, afirmou. Em quatro horas, o conteúdo acumulou mais de 10 milhões de menções.

Qual foi a estratégia por trás da publicação?

Na leitura da Ativa Web, o principal acerto de Michelle esteve no cálculo preciso do momento de divulgação. O vídeo foi publicado em uma faixa de alto tráfego digital, quando grupos de mensagens e redes sociais registravam intensa atividade simultânea.

“Foi um vídeo extremamente calculado emocionalmente, no momento certo”, disse Maracajá. Para ele, o timing potencializou a propagação orgânica da mensagem e permitiu que o conteúdo dominasse rapidamente o debate digital.

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Além do horário, a narrativa adotada ajudou a amplificar o alcance. Michelle construiu uma mensagem emocional sem abandonar referências ao ambiente político, combinando vulnerabilidade pessoal e firmeza pública — fórmula que, segundo a análise, ampliou identificação com sua base.

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Como Michelle virou a crise a seu favor?

O levantamento da Ativa Web indica que Michelle conseguiu reposicionar o episódio como uma demonstração de coerência e autenticidade. Em vez de sair fragilizada pela exposição do conflito, emergiu com capital político ampliado.

Entre as menções analisadas, 80% foram favoráveis à ex-primeira-dama. Palavras como equilíbrio, segurança e proteção apareceram com frequência nas interações. “Ela conseguiu trazer uma narrativa que, para a imagem dela, foi muito positiva”, afirmou Maracajá.

A estratégia também reforçou atributos já consolidados em sua imagem pública: o cuidado com a família, a lealdade conjugal e a defesa de valores conservadores.

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Por que a conexão com mulheres evangélicas foi decisiva?

Outro fator central para o êxito da operação digital foi a relação consolidada de Michelle com o público evangélico, especialmente entre mulheres. Segundo Maracajá, esse grupo funcionou como principal vetor de disseminação e defesa da narrativa.

“Há um laço muito forte com o público evangélico, com a mãe e com a mulher evangélica”, disse. Esse segmento reagiu ao vídeo com manifestações de solidariedade e apoio, ampliando o alcance para além do núcleo bolsonarista tradicional.

Ao reforçar símbolos associados à mulher cristã, à figura materna e à guardiã do lar, Michelle ativou uma identidade política emocionalmente poderosa — capaz de converter um episódio de tensão familiar em demonstração de liderança.

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Michelle inaugurou um novo patamar político?

Para a Ativa Web, o episódio revelou algo além de uma reação bem-sucedida nas redes: mostrou maturidade estratégica na comunicação de Michelle Bolsonaro. Ao contrário de outros nomes do bolsonarismo, frequentemente marcados por impulsividade digital, Michelle demonstrou disciplina narrativa e domínio de timing.

“Ela calculou, ela planejou o momento certo para soltar o vídeo”, resumiu Maracajá.

Na prática, a crise serviu como teste de força — e Michelle saiu fortalecida. O episódio consolidou sua capacidade de influenciar a opinião pública, mobilizar bases orgânicas e transformar vulnerabilidade em ativo político, sinalizando que seu peso dentro da direita vai além do papel de coadjuvante.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
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