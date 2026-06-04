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Flávio Bolsonaro participa da Marcha para Jesus, em SP, com discurso de “guerra espiritual” contra o “mal” no governo Lula, ecoando o pai. A análise da VEJA discute o risco da polarização tribal, a possível mudança de estratégia de Flávio e o desafio de repetir 2022, com o governo Lula no poder. Evento teve também representantes do governo.

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Em seu primeiro grande evento público após as recentes controvérsias envolvendo sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) participou da 34ª edição da Marcha para Jesus, em São Paulo. Ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o parlamentar subiu em um trio elétrico, cantou louvores e fez um discurso com forte conteúdo político (este texto é um resumo do vídeo acima).

Durante sua fala, Flávio classificou a disputa eleitoral como uma “guerra espiritual” e fez uma referência indireta ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Vamos orar pelo nosso Brasil. Essa guerra é espiritual e hoje é a maior resposta que nós podemos dar ao mundo do mal que vai ser expulso do governo desse Brasil esse ano”, declarou. O evento reuniu milhares de fiéis e contou com a presença de diversas autoridades dos três Poderes, reforçando seu peso político em um ano eleitoral.

Por que a fala de Flávio chamou atenção?

Ao analisar o discurso no telejornal VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o colunista Diogo Schelp afirmou que a principal novidade não foi a presença de políticos no evento religioso, mas a retomada de uma narrativa já utilizada por Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2022. Segundo o jornalista, a ideia de uma disputa entre o “bem e o mal” reaparece agora no discurso de Flávio Bolsonaro praticamente nos mesmos termos empregados pelo ex-presidente.

“O Flávio Bolsonaro usou essa expressão de lutar contra o mal. Ele disse que vai extirpar o mal do governo do Brasil”, observou Schelp. O colunista lembrou que, na Marcha para Jesus realizada durante a campanha de 2022, Jair Bolsonaro também classificou a eleição como uma batalha moral e espiritual.

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Qual o risco de transformar a eleição em uma disputa entre o bem e o mal?

Para Schelp, o problema não está na polarização política em si, mas na forma como ela é construída. Segundo ele, democracias convivem naturalmente com divergências ideológicas e projetos de país distintos. A preocupação surge quando o adversário deixa de ser tratado como alguém com propostas diferentes e passa a ser retratado como uma ameaça moral que precisa ser eliminada.

“O que é ruim é a polarização tribal em que um adversário é tratado como um mal a ser destruído. Isso é radicalismo”, afirmou. Na avaliação do colunista, discursos dessa natureza tendem a ampliar tensões políticas e podem contribuir para a radicalização do debate público.

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Flávio Bolsonaro mudou sua estratégia política?

Schelp destacou que, até recentemente, Flávio Bolsonaro vinha tentando construir uma imagem mais moderada dentro do campo conservador. Segundo ele, esse posicionamento começou a ser pressionado por acontecimentos recentes envolvendo o senador.

O colunista citou as revelações sobre a relação de Flávio com Daniel Vorcaro e a repercussão da viagem do parlamentar aos Estados Unidos, que passou a ser associada por adversários políticos às discussões sobre o chamado tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump.

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Nesse contexto, a adoção de um discurso mais duro durante a Marcha para Jesus pode indicar uma mudança de estratégia. “Será que o Flávio Bolsonaro está disposto a seguir essa estratégia porque ele vinha se apresentando como um pré-candidato moderado?”, questionou Schelp.

A retórica de 2022 pode funcionar novamente?

Na avaliação do colunista, ainda é cedo para saber se o discurso adotado pelo senador terá a mesma eficácia eleitoral observada em pleitos anteriores. Ele ponderou que o cenário político atual é diferente daquele enfrentado pela oposição em 2022. Schelp observou que agora o governo Lula está no exercício do poder e pode ser julgado diretamente pelos eleitores a partir de resultados concretos de sua gestão. “A gente tem um governo Lula no poder. As pessoas podem verificar se elas estão lidando com o mal absoluto mesmo ou não”, afirmou.

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Como a esquerda tentou ocupar espaço no evento?

Embora a Marcha para Jesus seja tradicionalmente associada a lideranças conservadoras e ao eleitorado evangélico, representantes do governo federal também participaram da edição deste ano. O advogado-geral da União, Jorge Messias, esteve presente no evento e fez uma chamada de vídeo com o presidente Lula. Durante a conversa exibida ao público, o presidente explicou sua ausência.

“Eu não participo de nada religioso em época de eleição, porque eu não quero passar a ideia de que estou tentando tirar proveito de uma coisa sagrada”, afirmou Lula.

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Também compareceram à Marcha o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, além de parlamentares, prefeitos e lideranças religiosas de diferentes correntes evangélicas.

Ao reunir representantes da direita, integrantes do governo federal e autoridades do Judiciário, a Marcha para Jesus voltou a demonstrar sua relevância política em um dos segmentos mais disputados do eleitorado brasileiro.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.