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Política

A estratégia do PT para derrotar Ciro Gomes no Ceará

Aliados de Elmano acreditam que a entrada de Lula na campanha do postulante do PT ao Palácio da Abolição o fará assumir a liderança na disputa estadual

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 15h30 | Atualizado em 9 jul 2026, 16h31
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB)
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/PSDB/Redes sociais/Divulgação)
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Ainda que Ciro Gomes apareça na liderança nas pesquisas de intenção de voto pelo governo do Ceará, a equipe do governador Elmano de Freitas já tem uma estratégia desenhada para o petista superar o adversário nas urnas em outubro.

Aliados de Elmano acreditam que a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva na campanha do postulante do PT ao Palácio da Abolição o fará assumir a liderança na disputa estadual.

A esperança é sustentada pela vitória expressiva de Lula sobre Jair Bolsonaro no estado em 2022 e também pela ampla vantagem que ele vem registrando em relação aos adversários nas pesquisas de intenção de voto.

Outros nomes que podem fortalecer o desempenho de Elmano são Camilo Santana, ex-ministro da Educação e líder do PT no Senado, e Cid Gomes, irmão de Ciro, mas que integra a base de apoio do candidato do PT ao governo cearense.

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Um dos caminhos para ampliar as chances do governador é garantir a entrada de partidos de centro, como o Republicanos, o PSD e o MDB, no bloco de apoio à postulação.

As negociações estão em andamento e até o momento as vagas de vice, ao Senado e de suplências estão em aberto.

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