A estratégia do PDT para ultrapassar cláusula de barreira

A Executiva Nacional do PDT aprovou nesta sexta-feira o ingresso do partido na federação que reúne Solidariedade e PRD. O Avante também já apresentou o mesmo pedido.

Agora, cabe ao TSE analisar a ampliação do grupo. A aprovação da entrada permitiria que as quatro siglas, em conjunto, superassem a cláusula de barreira, o que garante acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita em rádio e televisão.

O PDT elegeu seis deputados federais e um senador na eleição deste ano. Há quatro anos, foram 17 deputados e nenhum senador.

Para o presidente do partido, o ex-ministro Carlos Lupi, a federação fortalece as legendas.

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“A federação potencializará os partidos, incluindo nossos deputados e senadores, na defesa da democracia e dos direitos do povo brasileiro”, afirmou.

A Executiva do PDT também sinalizou favoravelmente à inclusão do PSB na federação, medida defendida por Lupi.

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“Prosseguiremos com as discussões para agregar o PSB. São partidos que comungam de valores semelhantes e podem caminhar juntos nos próximos anos”, declarou o presidente.