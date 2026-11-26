O governo brasileiro pretende apresentar até o fim de dezembro seus argumentos contra as novas tarifas americanas sobre produtos nacionais e se preparar para uma audiência pública prevista para janeiro. A estratégia é tentar reverter a taxação de 10% sobre aeronaves, que pode representar um impacto de 2,2 bilhões de dólares para a Embraer, além de avançar nas negociações comerciais com Washington relacionadas a outras taxas que já estão em vigor.

Integrantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmam que o Brasil também cobra dos Estados Unidos o envio de um termo de referência para um possível acordo comercial, compromisso assumido pelos americanos e ainda pendente. O documento é considerado necessário para orientar as próximas etapas da negociação.

A manifestação escrita, que deverá reunir argumentos do governo e do setor privado, será encaminhada até o fim de dezembro para subsidiar a audiência pública prevista para janeiro. O processo ainda depende de uma decisão posterior sobre a recomendação tarifária.

O governo também avalia medidas de reciprocidade e eventual recurso à Organização Mundial do Comércio (OMC). A resposta deverá considerar o conjunto das ações americanas, e não apenas uma medida isolada.

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Em nota, o governo Lula classificou, nesta quarta-feira, 25, a decisão americana como “inaceitável” e afirmou que não cederá a pressões por mudanças em políticas regulatórias nacionais. O Planalto também disse que continuará buscando uma saída negociada, sem descartar medidas de reciprocidade e ações na OMC.

A nova recomendação de tarifas se soma às taxas que já estão valendo sobre parte das exportações brasileiras. O tarifaço anterior inclui uma tarifa adicional de 25%, aplicada desde julho, e outra sobretaxa de 12,5%, anunciada na sequência, que elevaram a carga sobre produtos atingidos.