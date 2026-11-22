A senadora Tereza Cristina já está com a estratégia desenhada para tentar destronar Rogério Marinho como nome da oposição às pretensões de Davi Alcolumbre ser reconduzido à principal cadeira do Senado.

Para convencer potenciais aliados, a parlamentar sul-matogrossense argumentará que alguns senadores que votariam nela não estariam dispostos a se alinhar à postulação do ex-coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro.

Alguns desses nomes seriam a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Damares Alves e Reinaldo Azambuja.

A ideia é emplacar a tese de que o PL sozinho não ganha, mas se o partido de Valdemar Costa Neto apoiá-la terá mais chances de fazer a vencedora da corrida pelo comando da Mesa Diretora do Senado.