A estratégia de Tereza Cristina para destronar Marinho como candidato de oposição à Alcolumbre
Senadora do PP alegará que alguns parlamentares não estariam dispostos a se alinhar à postulação do ex-coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro
A senadora Tereza Cristina já está com a estratégia desenhada para tentar destronar Rogério Marinho como nome da oposição às pretensões de Davi Alcolumbre ser reconduzido à principal cadeira do Senado.
Para convencer potenciais aliados, a parlamentar sul-matogrossense argumentará que alguns senadores que votariam nela não estariam dispostos a se alinhar à postulação do ex-coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro.
Alguns desses nomes seriam a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Damares Alves e Reinaldo Azambuja.
A ideia é emplacar a tese de que o PL sozinho não ganha, mas se o partido de Valdemar Costa Neto apoiá-la terá mais chances de fazer a vencedora da corrida pelo comando da Mesa Diretora do Senado.