A estratégia de Renan Santos para ficar mais conhecido

O pré-candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, aposta em uma estratégia de focar em problemas locais para tornar-se mais conhecido em todo do Brasil.

Renan tem percorrido o país e gravado vídeos sobre questões específicas de cada lugar que visita. Em seguida, impulsiona a gravação apenas para aquela região.

Nos último dias, o patrocínio de publicações ocorreu nos estados do Norte e Nordeste, que foram os primeiros visitados nessa fase da pré-campanha.

Renan visitou, por exemplo, a cidade de Estreito, na divisa entre o Maranhão e o Tocantins, onde uma ponte desabou no fim de 2024. No vídeo, fala de propostas para melhorar a infraestrutura do país.

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Em Sobral (CE), o integrante do MBL falou sobre o combate ao Comando Vermelho. Já em Camaçari (BA), foi até a fábrica da BYD para falar sobre a indústria automobilística.

Nos últimos três meses, o pré-candidato gastou 500 mil reais em impulsionamentos no Instagram e no Facebook, de acordo com a Biblioteca de Anúncios da Meta. A maioria desses anúncios foi de abrangência nacional.

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Na pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na quarta-feira, Renan se afastou de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) e consolidou-se no terceiro lugar, com 7,8% das intenções de voto.

Outra pesquisa, Genial/Quaest, mostrou em junho que o pré-candidato ainda era desconhecido de 70% do eleitorado.