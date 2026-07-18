A estratégia de quase ministro de Lula para ampliar chances em corrida ao Senado

A maré anda tão boa para o presidente Luiz Inácio Lula Silva nessa pré-campanha que tem deputado do Centrão — Pedro Lucas, líder do União Brasil na Câmara, por exemplo — procurando aliados para resgatar fotos com o petista e usar na campanha.

O parlamentar, que chegou a ser cotado para um ministério de Lula, mas não assumiu para não contrariar a cúpula do União, concorrerá a uma cadeira no Senado em outubro.

Ainda que não tenha assumido um cargo na Esplanada, Pedro Lucas nunca se alinhou ao comando do partido, que marcou posição contra o Palácio do Planalto.

Segundo apurou o Radar, o líder do União solicitou a interlocutores imagens de arquivo e registros ao lado do presidente.

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Em pesquisa recente da Real Time Big Data, o petista aparece com 60% das intenções de voto no Maranhão, estado pelo qual Pedro Lucas concorrerá a uma cadeira no Senado.

Lula tem quase o triplo do apoio do eleitor maranhense ao pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que aparece com 22%.