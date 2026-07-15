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Política

A estratégia de Portinho para fortalecer sua candidatura ao Senado pelo Rio

Depois de meses de impasse, o senador foi escolhido pelo PL para concorrer à reeleição por uma cadeira na Casa comandada por Alcolumbre pelo Rio

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 14h30
O líder do PL no Senado, Carlos Portinho
O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (Andressa Anholete/Agência Senado)
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A estratégia de Portinho para fortalecer sua candidatura ao Senado pelo Rio Priorizar nos meus resultados Google

Após meses de impasse, o senador Carlos Portinho foi escolhido pelo PL para concorrer à reeleição por uma cadeira no Senado pelo Rio de Janeiro.

Pouco depois do anúncio, o senador já começou a levantar as possibilidades para construir a chapa ideal e está de olho em dois nomes como suplentes: Samuel Malafaia, deputado estadual e irmão de Silas Malafaia, e Rogéria Bolsonaro, mãe do pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro.

No caso de Rogéria, ela só vai fazer parte da composição caso o nome escolhido pelo União Brasil para substituir Márcio Canella como candidato ao Senado não a quiser como suplente.

A estratégia de escalar um Malafaia e uma Bolsonaro serviria para Portinho fazer um gesto aos mais conservadores.

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Ainda que tenha sido um líder muito leal ao bolsonarismo, há o entendimento que o perfil moderado dele faz com que ele seja identificado com alguém mais ao centro.

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TAGS:
PL - Partido Liberal
Radar
Rio de Janeiro
Senado
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