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Política

A estratégia de Motta para responder a Dino sobre emendas parlamentares

Às vésperas do recesso, presidente da Câmara ouviu líderes partidários para elaborar resposta ao magistrado

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 14h30 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h10
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A estratégia de Motta para responder a Dino sobre emendas parlamentares Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Câmara, Hugo Motta, aproveitou os últimos dias antes do recesso parlamentar para conversar com líderes e coletar argumentos para colocar na resposta que encaminhará ao ministro Flávio Dino, do STF, sobre as emendas parlamentares.

O magistrado deu 10 dias para que o paraibano encaminhe toda a documentação relativa à tramitação interna das emendas apontadas pela PF, devidamente individualizada e organizada por emenda.

Defensor da legalidade das emendas parlamentares, Motta garantiu aos interlocutores que irá comprovar a transparência na execução desses recursos.

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