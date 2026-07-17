A estratégia de Motta para responder a Dino sobre emendas parlamentares

O presidente da Câmara, Hugo Motta, aproveitou os últimos dias antes do recesso parlamentar para conversar com líderes e coletar argumentos para colocar na resposta que encaminhará ao ministro Flávio Dino, do STF, sobre as emendas parlamentares.

O magistrado deu 10 dias para que o paraibano encaminhe toda a documentação relativa à tramitação interna das emendas apontadas pela PF, devidamente individualizada e organizada por emenda.

Defensor da legalidade das emendas parlamentares, Motta garantiu aos interlocutores que irá comprovar a transparência na execução desses recursos.