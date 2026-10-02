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Política

A estratégia de Lula para evitar abstenção no primeiro turno

Para atrair eleitorado para as urnas, petista passou a defender a teoria de que a corrida ao Palácio do Planalto pode ser definida já em primeiro turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 09h30 | Atualizado em 2 out 2026, 10h24
Homem idoso de barba branca, boné e capa de chuva brancos, camisa azul, sorri enquanto cumprimenta pessoas em uma multidão. Bandeiras vermelhas com estrela branca e outras coloridas são visíveis ao fundo, em um evento noturno iluminado por postes de luz
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial de 2022 (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
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Apesar das projeções de que a disputa presidencial será definida apenas no segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou nos últimos dias uma estratégia para tentar atrair eleitores que estão flertando com a possibilidade de não comparecer às urnas neste domingo.

O petista passou a defender a teoria de que a corrida ao Palácio do Planalto pode ser definida já em primeiro turno. Ele tem sinalizado que para que isso seja possível é importante que as pessoas não se abstenham e votem.

Internamente, a avaliação é que eleitores mais velhos, que não têm a obrigatoriedade de votar, podem ser atraídos por esse discurso de que o jogo pode acabar em primeiro turno caso a abstenção seja baixa.

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Em paralelo, o mandatário também faz acenos aos mais jovens, especialmente os menores de 18 anos, para que o grupo vote nele e ajude a definir o processo já na primeira etapa da disputa eleitoral.

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