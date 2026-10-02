A estratégia de Lula para evitar abstenção no primeiro turno

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Lula intensifica campanha para garantir vitória no 1º turno, mirando eleitores que cogitam abstenção. A estratégia foca em atrair tanto os mais velhos, que não têm voto obrigatório, quanto os jovens, reforçando a ideia de que o engajamento de todos é crucial para decidir a eleição já no domingo.

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Apesar das projeções de que a disputa presidencial será definida apenas no segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou nos últimos dias uma estratégia para tentar atrair eleitores que estão flertando com a possibilidade de não comparecer às urnas neste domingo.

O petista passou a defender a teoria de que a corrida ao Palácio do Planalto pode ser definida já em primeiro turno. Ele tem sinalizado que para que isso seja possível é importante que as pessoas não se abstenham e votem.

Internamente, a avaliação é que eleitores mais velhos, que não têm a obrigatoriedade de votar, podem ser atraídos por esse discurso de que o jogo pode acabar em primeiro turno caso a abstenção seja baixa.

Em paralelo, o mandatário também faz acenos aos mais jovens, especialmente os menores de 18 anos, para que o grupo vote nele e ajude a definir o processo já na primeira etapa da disputa eleitoral.