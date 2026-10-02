A estratégia de Lula para evitar abstenção no primeiro turno
Para atrair eleitorado para as urnas, petista passou a defender a teoria de que a corrida ao Palácio do Planalto pode ser definida já em primeiro turno
Apesar das projeções de que a disputa presidencial será definida apenas no segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou nos últimos dias uma estratégia para tentar atrair eleitores que estão flertando com a possibilidade de não comparecer às urnas neste domingo.
O petista passou a defender a teoria de que a corrida ao Palácio do Planalto pode ser definida já em primeiro turno. Ele tem sinalizado que para que isso seja possível é importante que as pessoas não se abstenham e votem.
Internamente, a avaliação é que eleitores mais velhos, que não têm a obrigatoriedade de votar, podem ser atraídos por esse discurso de que o jogo pode acabar em primeiro turno caso a abstenção seja baixa.
Em paralelo, o mandatário também faz acenos aos mais jovens, especialmente os menores de 18 anos, para que o grupo vote nele e ajude a definir o processo já na primeira etapa da disputa eleitoral.