A estratégia de Leandro Grass para chegar ao segundo turno contra Celina Leão no DF

Com José Roberto Arruda fora da jogada eleitoral pelo governo do DF, Leandro Grass passará a se apresentar agora como única alternativa para derrotar a governadora Celina Leão na disputa pelo comando do Palácio do Buriti.

Ontem, o ex-governador foi barrado da corrida estadual pelo TSE. Até então, ele aparecia em segundo nas pesquisas, atrás de Celina e à frente de Grass.

O petista deve centrar embates com Celina e evitar ataques a Arruda, em função do entendimento de que pode herdar boa parte dos votos que iriam para o ex-governador.

A leitura interna é que Grass pode vencê-la pela rejeição que ela carrega e pela maioria dos adversários ter mais para falar mal dela do que dele.

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Para o time do postulante do PT, apenas Kiko Caputo, do Novo, não deve render nenhum voto ao petista num eventual segundo turno entre ele e Celina.