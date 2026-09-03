A estratégia de deputados do PL que pode esvaziar candidatura de Jordy ao Senado

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Deputados federais do PL do Rio, candidatos à reeleição, evitam apoiar publicamente Carlos Jordy para o Senado. A estratégia visa não fortalecer a candidatura da esposa dele à Câmara dos Deputados, gerando um racha interno que pode comprometer as chances de Jordy de conseguir uma vaga no Senado. Entenda a complexa dinâmica eleitoral.

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Deputados federais do PL do Rio que são candidatos à reeleição estão com uma estratégia que pode esvaziar a postulação de Carlos Jordy, colega de bancada federal, a uma cadeira no Senado.

Eles têm evitado apoiar publicamente as pretensões eleitorais de Jordy para não fortalecer a candidatura de Lais Jordy por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Nos bastidores, parlamentares reconhecem que se alinhar a Jordy seria jogar contra si, porque o candidato ao Senado buscará transferir votos para a esposa.

Internamente, a leitura é que isso pode minar os planos de Jordy de chegar ao Senado. A avaliação é que Benedita da Silva, do PT, deve ficar com uma das vagas, e que o senador Carlos Portinho, do PL, tem chances de ser reeleito.