A estratégia de deputados do PL que pode esvaziar candidatura de Jordy ao Senado
Parlamentares têm evitado apoiar Jordy publicamente para não fortalecer a candidatura de Lais Jordy por uma vaga na Câmara dos Deputados
Deputados federais do PL do Rio que são candidatos à reeleição estão com uma estratégia que pode esvaziar a postulação de Carlos Jordy, colega de bancada federal, a uma cadeira no Senado.
Eles têm evitado apoiar publicamente as pretensões eleitorais de Jordy para não fortalecer a candidatura de Lais Jordy por uma vaga na Câmara dos Deputados.
Nos bastidores, parlamentares reconhecem que se alinhar a Jordy seria jogar contra si, porque o candidato ao Senado buscará transferir votos para a esposa.
Internamente, a leitura é que isso pode minar os planos de Jordy de chegar ao Senado. A avaliação é que Benedita da Silva, do PT, deve ficar com uma das vagas, e que o senador Carlos Portinho, do PL, tem chances de ser reeleito.