Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lideranças do PT defendem que, diante da disposição do petista de reenviar o nome de Jorge Messias como indicado ao STF, ele mude a estratégia para tentar um desfecho diferente no Senado.

Em um recado de insatisfação ao Palácio do Planalto, os senadores rejeitaram em abril a escolha de Lula para que Messias passasse a compor o Supremo.

Para evitar um novo revés, aliados avaliam que o presidente deve buscar uma melhora na interlocução com os senadores antes de formalizar o reencaminhamento.

Eles acreditam que Lula deveria fazer gestos aos parlamentares e indicar que reenviará o nome de Messias em função de suas capacidades técnicas e seu elevado saber jurídico.

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Para o entorno do petista, a iniciativa teria potencial de desmontar qualquer movimento de resistência em relação ao titular da AGU.