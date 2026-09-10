A estratégia de aliados de Lula no Congresso para ressuscitar escândalo Dark Horse

Aliados do governo Lula avaliam apresentar um pacote de ações no Judiciário e no Legislativo sobre o caso de Mário Frias para garantir a ressureição do escândalo Dark Horse e afetar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao comando do Palácio do Planalto.

Mais cedo, Frias foi alvo da operação Make Up, consequência das investigações sobre o suposto uso irregular de emendas parlamentares e de recursos públicos que teriam sido destinados a entidades e empresas ligadas à produtora do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Provocações ao STF e requerimentos tanto na Câmara quanto no Senado devem ser apresentados para dar sobrevida ao caso.

A leitura é que isso também pode colaborar com desdobramentos, já que o assunto estará no centro das atenções do eleitorado.