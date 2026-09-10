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Política

A estratégia de aliados de Lula no Congresso para ressuscitar escândalo Dark Horse

Parlamentares que apoiam candidatura do petista à reeleição buscam caminhos para atrapalhar postulação de Flavio Bolsonaro ao Planalto

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 16h02 | Atualizado em 10 set 2026, 16h16
Luiz Inácio Lula da Silva, com barba e cabelos brancos, veste terno escuro e gravata roxa, sentado em uma cadeira de couro caramelo. Ele apoia a mão direita no queixo, com expressão pensativa, em um ambiente formal com parede de mármore claro e uma mesa de madeira à frente
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia no STF (Gustavo Moreno/STF)
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A estratégia de aliados de Lula no Congresso para ressuscitar escândalo Dark Horse Priorizar nos meus resultados Google

Aliados do governo Lula avaliam apresentar um pacote de ações no Judiciário e no Legislativo sobre o caso de Mário Frias para garantir a ressureição do escândalo Dark Horse e afetar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao comando do Palácio do Planalto.

Mais cedo, Frias foi alvo da operação Make Up, consequência das investigações sobre o suposto uso irregular de emendas parlamentares e de recursos públicos que teriam sido destinados a entidades e empresas ligadas à produtora do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Provocações ao STF e requerimentos tanto na Câmara quanto no Senado devem ser apresentados para dar sobrevida ao caso.

A leitura é que isso também pode colaborar com desdobramentos, já que o assunto estará no centro das atenções do eleitorado.

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Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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