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Política

A estratégia da campanha de Celina para ‘ensinar’ eleitor a votar no segundo turno

Equipe de governadora do DF faz ofensiva para emplacar número do PP a eleitores que votaram no '22' no primeiro turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 10h30 | Atualizado em 8 out 2026, 10h39
Mulher loira de cabelos longos, vestindo blazer xadrez e blusa clara, fala ao microfone com expressão séria. Ao fundo, um painel azul com o logo GDF em branco
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Divulgação/GDF/.)
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A estratégia da campanha de Celina para ‘ensinar’ eleitor a votar no segundo turno Priorize VEJA no Google

Durante reunião com representantes dos governadores do Distrito Federal na TV Globo, um assessor de Celina Leão pediu que o número 11, do PP, aparecesse na tela durante o debate entre os candidatos na emissora.

O objetivo é corrigir uma falha da campanha na comunicação do número da candidata no primeiro turno, quando mais de 26 mil eleitores digitarem 22, número do PL, para governador, o que representou a anulação dos votos.

O PL integrou a coligação da candidata e optou por não lançar candidato ao comando do Palácio do Buriti.

Diante da negativa da emissora, um dos assessores da campanha da Celina pressionou para que o posicionamento fosse revisto. “Isso é uma concessão pública, seria interessante prestar esse serviço”.

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