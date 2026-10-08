A estratégia da campanha de Celina para ‘ensinar’ eleitor a votar no segundo turno

Durante reunião com representantes dos governadores do Distrito Federal na TV Globo, um assessor de Celina Leão pediu que o número 11, do PP, aparecesse na tela durante o debate entre os candidatos na emissora.

O objetivo é corrigir uma falha da campanha na comunicação do número da candidata no primeiro turno, quando mais de 26 mil eleitores digitarem 22, número do PL, para governador, o que representou a anulação dos votos.

O PL integrou a coligação da candidata e optou por não lançar candidato ao comando do Palácio do Buriti.

Diante da negativa da emissora, um dos assessores da campanha da Celina pressionou para que o posicionamento fosse revisto. “Isso é uma concessão pública, seria interessante prestar esse serviço”.