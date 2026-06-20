A estratégia ‘a conta gotas’ do plano de governo de Flávio Bolsonaro

Com o objetivo de criar uma agenda positiva e se colocar como uma candidatura propositiva, a campanha de Flávio Bolsonaro avalia lançar um plano de governo a conta gotas.

Na quinta-feira, a equipe do primogênito de Jair Bolsonaro aproveitou a agenda em São Paulo para anunciar o seu programa voltada à segurança pública e ao combate às facções.

Em algumas semanas, eles devem formalizar o seu planejamento de medidas voltadas às mulheres, em um aceno ao eleitorado feminino, que vem registrando uma maior resistência ao seu nome nas últimas pesquisas.