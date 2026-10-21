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Política

A esperança de campanha de Lula em atrair voto de eleitores que se abstiveram no primeiro turno

Equipe do petista acredita que eleitores que votariam no presidente mas acreditavam que vitória já estava garantida irão às urnas no próximo domingo

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 16h01 | Atualizado em 21 out 2026, 16h19
Lula, de camisa vermelha e chapéu de palha, acena de um carro aberto em meio a uma multidão com bandeiras do Brasil e do PT, durante um comício ensolarado
O presidente do Brasil e candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (2º à esquerda), do Partido dos Trabalhadores (PT), o candidato ao governo do Rio Grande do Norte Cadu de Lula (à esquerda) e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, participam de um comício de campanha em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, em 10 de outubro de 2026. (Foto de MAGNUS NASCIMENTO/AFP)
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Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sustentam a esperança de uma eventual virada sobre Flávio Bolsonaro na expectativa de que eleitores que se abstiveram no primeiro turno decidam votar na segunda etapa da disputa presidencial.

Nos bastidores, membros da equipe do petista avaliam que uma parcela do eleitorado que votaria no presidente deixou de ir às urnas por acreditar que a vitória dele já estava garantida.

Reconhecem que o clima de “já ganhou” às vésperas da primeira etapa da disputa atrapalhou bastante.

Ainda que as pesquisas mostrassem um acirramento, o termômetro da militância indicava, de forma equivocada, que Lula poderia vencer a disputa pelo Palácio do Planalto já em primeiro turno.

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Com o desfecho desfavorável para o petista, a campanha do presidente acredita que esses mesmos eleitores que se abstiveram possam ir às urnas e resolver o jogo a favor do mandatário.

Outros fatores que corroboram para que o entorno de Lula acredite que a virada não está fora do radar foram trazidos pela pesquisa Quaest de hoje, especialmente sobre o voto feminino e dos indecisos.

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Tanto Lula quanto Flávio viram suas performances piorarem entre as mulheres, de acordo com o levantamento. A campanha do petista deve explorar temas delicados para o adversário, como o armamento e o assassinato da menina Ana Clara, para atrair o apoio das eleitoras nessa reta final.

A pesquisa mostrou ainda um aumento do número de indecisos, o que é bem recebido pela equipe do mandatário. Trabalharão com o medo do radicalismo do bolsonarismo e apresentarão Lula como o nome mais moderado da disputa para fazer com que quem ainda não se decidiu abrace a ideia de reeleger o petista.

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Uma palavra de ordem dentro da campanha é evitar o salto alto e manter a narrativa de que a virada está prestes a acontecer. A ideia é não embarcar em teses de que Lula já superou Flávio porque isso poderia desmobilizar os apoiadores que tomaram as ruas e as redes nas últimas semanas.

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