À espera de aprovação de PEC da segurança, Lula já tem estrutura de novo ministério definida

À espera da aprovação da PEC da Segurança Pública pelo Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem a estrutura do Ministério da Segurança Pública definida.

A expectativa é que a nova pasta saia do papel assim que os senadores aprovarem a proposta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautou a votação para a próxima terça-feira, 3.

O presidente do Senado chegou a pautar o tema antes do segundo turno da corrida presidencial. Divergências em torno da inclusão da redução da maioridade penal determinaram o adiamento da apreciação.

A equipe que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública já desenhou a estrutura da nova pasta.

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Atual titular da secretaria de segurança pública, Chico Lucas é o nome mais cotado internamente para comandar o ministério.