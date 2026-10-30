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Política

À espera de aprovação de PEC da segurança, Lula já tem estrutura de novo ministério definida

Chico Lucas é o nome mais cotado internamente para comandar o Ministério da Segurança Pública

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 19h01 | Atualizado em 30 out 2026, 19h12
Homem idoso, com barba grisalha e chapéu de palha claro, fala ao microfone com expressão séria, apontando o dedo indicador direito para frente. Veste camisa branca de manga curta e está em ambiente externo com fundo azul escuro e verde borrado
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante as comemorações de seu aniversário no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, em 27 de outubro de 2026. (PABLO PORCIÚNCULA/AFP)
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À espera de aprovação de PEC da segurança, Lula já tem estrutura de novo ministério definida Priorize VEJA no Google

À espera da aprovação da PEC da Segurança Pública pelo Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem a estrutura do Ministério da Segurança Pública definida.

A expectativa é que a nova pasta saia do papel assim que os senadores aprovarem a proposta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautou a votação para a próxima terça-feira, 3.

O presidente do Senado chegou a pautar o tema antes do segundo turno da corrida presidencial. Divergências em torno da inclusão da redução da maioridade penal determinaram o adiamento da apreciação.

A equipe que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública já desenhou a estrutura da nova pasta.

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Atual titular da secretaria de segurança pública, Chico Lucas é o nome mais cotado internamente para comandar o ministério.

 

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