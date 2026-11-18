O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, escalou Carlos Fernando dos Santos Lima para o comando da Secretaria Anticorrupção do estado.

Advogado e ex-procurador da República, ele foi um dos seis procuradores que integraram a equipe original da Operação Lava Jato, em Curitiba, em 2014, e participou diretamente das investigações de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas à Petrobras.

A criação de uma estrutura específica para o combate à corrupção foi uma das promessas de campanha de Moro. A pasta contará com servidores qualificados, mecanismos efetivos de denúncia e programas de compliance para prevenir e identificar irregularidades na administração pública.

A nova secretaria sairá do papel por meio da reforma administrativa que Moro pretende encaminhar à Assembleia Legislativa ainda neste ano.

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“Estamos trazendo para o nosso governo um profissional que conhece profundamente os mecanismos de funcionamento da corrupção e sabe como combatê-la. Carlos Fernando teve atuação destacada na Operação Lava Jato e reúne uma experiência muito importante na investigação de crimes contra a administração pública, no rastreamento de recursos e na estruturação de mecanismos de combate à corrupção. Queremos uma Secretaria Anticorrupção forte, técnica e efetiva, que trabalhe para prevenir desvios, identificar irregularidades e proteger o dinheiro dos paranaenses. A experiência dele será fundamental para construir essa estrutura no Paraná”, disse Moro.

Antes de Santos Lima, o futuro governador paranaense já havia escalado titulares de outra quatro secretarias: Priscilla Santana (Fazenda), Fátima Gavioli (Educação), Edson Vasconcelos (Infraestrutura e Logística) e Fabiano Bordignon (Segurança Pública).