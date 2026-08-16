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Política

A escolha do Novo sobre a disputa ao Senado no Rio

Partido anunciará sua posição na segunda-feira

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 14h33
Plenário do Senado Federal vazio, com cadeiras de couro preto e mesas de madeira escura. Telões exibem informações e o teto abobadado tem iluminação pontilhada.
Plenário do Senado (Ton Molina/Agência Senado)
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A escolha do Novo sobre a disputa ao Senado no Rio Priorizar nos meus resultados Google

O partido Novo decidiu apoiar os dois candidatos do PL ao Senado no Rio de Janeiro, o já senador Carlos Portinho e o hoje deputado federal Carlos Jordy. O anúncio será feito na segunda-feira.

A legenda mantém seu candidato ao governo estadual, André Marinho, que disputará com Douglas Ruas, do PL, e os demais postulantes.

Mas houve a decisão de compor na disputa ao Senado, que conta com 16 candidatos, incluindo os deputados federais Benedita da Silva (PT), Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos).

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