A escolha do Novo sobre a disputa ao Senado no Rio

O partido Novo decidiu apoiar os dois candidatos do PL ao Senado no Rio de Janeiro, o já senador Carlos Portinho e o hoje deputado federal Carlos Jordy. O anúncio será feito na segunda-feira.

A legenda mantém seu candidato ao governo estadual, André Marinho, que disputará com Douglas Ruas, do PL, e os demais postulantes.

Mas houve a decisão de compor na disputa ao Senado, que conta com 16 candidatos, incluindo os deputados federais Benedita da Silva (PT), Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos).