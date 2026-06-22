A escapada de Valdemar para assistir à seleção na Copa do Mundo

Em meio a lançamentos de campanha e compromissos no PL, o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, arrumou espaço na sua agenda para se mandar para os Estados Unidos, onde acompanhará o duelo entre Brasil e Escócia, ao vivo, nesta quarta-feira.

Ao menos oficialmente, não há compromisso do mandachuva do partido de Jair Bolsonaro com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ou qualquer liderança em solo norte-americano.

Valdemar já volta ao Brasil no dia seguinte ao jogo. Ele é esperado em Goiânia no sábado, ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no lançamento da candidatura de Wilder Morais ao Senado.