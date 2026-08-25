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Política

A equilibrada disputa entre JHC e Renan Filho pelo governo de Alagoas, segundo pesquisa Quaest

Ambos estão empatados dentro da margem de erro em eleição com cara de segundo turno

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 11h02 | Atualizado em 25 ago 2026, 11h34
O ministro Renan Filho (MDB) e o prefeito de Maceió, JHC (PL), que podem ser candidatos ao governo estadual
Renan Filho e JHC: candidatos ao governo de Alagoas (Rafael Vieira/AGIF via AFP e Facebook JHC/Divulgação/Reprodução)
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A equilibrada disputa entre JHC e Renan Filho pelo governo de Alagoas, segundo pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

Nova pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira, 24, mostra um embate acirrado entre o ex-ministro Renan Filho (MDB) e o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PSDB). Ambos estão empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com Renan numericamente à frente.

Os demais candidatos obtêm resultados inexpressivos, com Lenilda Luna (UP) pontuando 1% e Márcio Jambo (Democrata), 0%. Esta é a primeira pesquisa do instituto no estado, de modo que não é possível fazer comparações.

Veja os números da disputa ao governo de Alagoas:

  • Renan Filho (MDB): 42%
  • JHC (PSDB): 40%
  • Lenilda Luna (UP): 1%
  • Márcio Jambo (Democrata): 0%
  • Branco/nulo/não vai votar: 7%
  • Indecisos: 10%
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A pesquisa da Quaest é a primeira depois do fim do prazo para registro das candidaturas. Até o último dia, era incerto a qual cargo JHC concorreria: naquela semana, ele ameaçou se lançar ao Senado, deixando o caminho praticamente livre para seu adversário do MDB e complicando a situação para Arthur Lira (PP), ex-presidente da Câmara que também tenta se eleger à Casa Alta.

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A eleição de Alagoas é uma das mais indefinidas do país, medindo as forças dos dois maiores grupos políticos do estado, opondo Lira e JHC aos Calheiros, de Renan Filho e seu pai, Renan Calheiros (MDB), que tenta a reeleição.

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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 804 eleitores alagoanos entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é AL-05503/2026.

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