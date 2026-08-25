A equilibrada disputa entre JHC e Renan Filho pelo governo de Alagoas, segundo pesquisa Quaest

Nova pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira, 24, mostra um embate acirrado entre o ex-ministro Renan Filho (MDB) e o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PSDB). Ambos estão empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com Renan numericamente à frente.

Os demais candidatos obtêm resultados inexpressivos, com Lenilda Luna (UP) pontuando 1% e Márcio Jambo (Democrata), 0%. Esta é a primeira pesquisa do instituto no estado, de modo que não é possível fazer comparações.

Veja os números da disputa ao governo de Alagoas:

Renan Filho (MDB): 42%

JHC (PSDB): 40%

Lenilda Luna (UP): 1%

Márcio Jambo (Democrata): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

Indecisos: 10%

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A pesquisa da Quaest é a primeira depois do fim do prazo para registro das candidaturas. Até o último dia, era incerto a qual cargo JHC concorreria: naquela semana, ele ameaçou se lançar ao Senado, deixando o caminho praticamente livre para seu adversário do MDB e complicando a situação para Arthur Lira (PP), ex-presidente da Câmara que também tenta se eleger à Casa Alta.

A eleição de Alagoas é uma das mais indefinidas do país, medindo as forças dos dois maiores grupos políticos do estado, opondo Lira e JHC aos Calheiros, de Renan Filho e seu pai, Renan Calheiros (MDB), que tenta a reeleição.

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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 804 eleitores alagoanos entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro no TSE é AL-05503/2026.