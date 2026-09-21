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Política

A embolada disputa entre cinco candidatos ao Senado pelo Paraná, segundo pesquisa

Levantamento do Real Time Big Data mostra quatro nomes de direita e um de esquerda com potencial de vitória

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 11h13 | Atualizado em 21 set 2026, 11h40
Colagem de quatro políticos: um homem de terno azul e bandeira brasileira ao fundo; um homem de óculos e microfone; uma mulher loira de brincos de pérola e microfone; e um homem barbudo de óculos marrons
Da esquerda para a direita, em sentido horário, os pré-candidatos ao Senado pelo Paraná: o deputado estadual Alexandre Curi (PSD); o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo); a ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT); e o deputado federal Filipe Barros (PL) (Alep/Redes sociais/Agência Brasil/Câmara dos Deputados/Divulgação)
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A embolada disputa entre cinco candidatos ao Senado pelo Paraná, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Cinco candidatos disputam com chances de vitória as duas vagas ao Senado Federal pelo Paraná, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 11 e 15 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

São eles: o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo), que lidera numericamente com 19% das intenções de votos; o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) e o deputado federal Filipe Barros (PL), que estão empatados numericamente com 18%; a ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT), que aparece com 16%; e a jornalista Cristina Graeml (PSD), com 15%. Todos eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro.

O cenário favorece Gleisi Hoffmann, que é o único nome de esquerda dos cinco, tendo a aglutinar a votação desse campo, enquanto os demais, todos de direita, dividem os votos do mesmo eleitorado. Confira os números abaixo.

Siga
  • Deltan Dallagnol (Novo): 19%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 18%
  • Filipe Barros (PL): 18%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 16%
  • Cristina Graeml (PSD): 15%
  • Dr. Rosinha (PT): 6%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Joaquim do MLB (UP): 0%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 4%

Os números acima são uma média entre as duas opções de voto, já que, neste ano, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado por estado. Confira abaixo como se dividem as preferências.

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Primeiro voto

  • Deltan Dallagnol (Novo): 25%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 22%
  • Filipe Barros (PL): 17%
  • Gleisi (PT): 21%
  • Cristina Graeml (PSD): 11%
  • Dr Rosinha (PT): 2%
  • Karen Guerreiro (Missão): 0%
  • Joaquim do MLB (UP): 0%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 1%
  • NS/NR: 1%
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Segundo voto

  • Deltan Dallagnol (Novo): 12%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 14%
  • Filipe Barros (PL): 18%
  • Gleisi (PT): 11%
  • Cristina Graeml (PSD): 18%
  • Dr Rosinha (PT): 9%
  • Karen Guerreiro (Missão): 3%
  • Joaquim do MLB (UP): 1%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS/NR: 8%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-00532/2026.

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