A embolada disputa entre cinco candidatos ao Senado pelo Paraná, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data aponta cenário acirrado no Paraná para as duas vagas ao Senado. Deltan Dallagnol lidera numericamente, mas cinco candidatos estão tecnicamente empatados: ele, Alexandre Curi, Filipe Barros, Gleisi Hoffmann e Cristina Graeml. Gleisi tem vantagem estratégica por ser a única de esquerda.

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Cinco candidatos disputam com chances de vitória as duas vagas ao Senado Federal pelo Paraná, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 11 e 15 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

São eles: o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo), que lidera numericamente com 19% das intenções de votos; o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) e o deputado federal Filipe Barros (PL), que estão empatados numericamente com 18%; a ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT), que aparece com 16%; e a jornalista Cristina Graeml (PSD), com 15%. Todos eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro.

O cenário favorece Gleisi Hoffmann, que é o único nome de esquerda dos cinco, tendo a aglutinar a votação desse campo, enquanto os demais, todos de direita, dividem os votos do mesmo eleitorado. Confira os números abaixo.

Deltan Dallagnol (Novo): 19%

Alexandre Curi (Republicanos): 18%

Filipe Barros (PL): 18%

Gleisi Hoffmann (PT): 16%

Cristina Graeml (PSD): 15%

Dr. Rosinha (PT): 6%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 4%

Os números acima são uma média entre as duas opções de voto, já que, neste ano, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado por estado. Confira abaixo como se dividem as preferências.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Primeiro voto

Deltan Dallagnol (Novo): 25%

Alexandre Curi (Republicanos): 22%

Filipe Barros (PL): 17%

Gleisi (PT): 21%

Cristina Graeml (PSD): 11%

Dr Rosinha (PT): 2%

Karen Guerreiro (Missão): 0%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Nulo/Branco: 1%

NS/NR: 1%

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Segundo voto

Deltan Dallagnol (Novo): 12%

Alexandre Curi (Republicanos): 14%

Filipe Barros (PL): 18%

Gleisi (PT): 11%

Cristina Graeml (PSD): 18%

Dr Rosinha (PT): 9%

Karen Guerreiro (Missão): 3%

Joaquim do MLB (UP): 1%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Nulo/Branco: 6%

NS/NR: 8%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-00532/2026.