É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

A eleição em que apenas candidatas mulheres têm viabilidade eleitoral, segundo nova pesquisa

Segundo levantamento do Real Time Big Data, proponentes do sexo feminino devem dominar a política de Brasília neste ano, principalmente no Senado Federal

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 10h39 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h46
Bia Kicis, Celina Leão, Michelle Bolsonaro, Leila do Vôlei e Erika Kokay
Bia Kicis, Celina Leão, Michelle Bolsonaro, Leila do Vôlei e Erika Kokay (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados | Redes sociais/Reprodução | Edilson Rodrigues/Agência Senado | Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
A eleição em que apenas candidatas mulheres têm viabilidade eleitoral, segundo nova pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O Distrito Federal tem, neste ano, apenas candidatas mulheres com viabilidade eleitoral na disputa pelo Senado Federal. Além disso, é também uma mulher que lidera as intenções de voto nos levantamentos de primeiro e segundo turno para o governo de Brasília. Os dados foram apontados por uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 19.

Para desenhar os cenários possíveis, o instituto ouviu 1.600 eleitores do DF entre os dias 14 e 18 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Senado Federal

Neste quadro, quatro mulheres disputam duas vagas ao Senado (clique aqui para conferir os dados mais detalhadamente). Todos os homens que se candidataram estão muito atrás das intenções de votos delas.

Siga
  • Michelle Bolsonaro (PL): 25%
  • Leila do Vôlei (PDT): 17%
  • Bia Kicis (PL): 15%
  • Erika Kokay (PT): 15%
  • Sebastião Coelho (Novo): 8%
  • Cristian Viana (Podemos): 2%
  • Tiago Tarsis (Agir): 1%
  • Zanata (PSTU): 0%
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 9%

Independentemente de quem conseguir se eleger, terá que dividir espaço com a terceira cadeira do Senado pelo DF, que já é de uma mulher, a senadora Damares Alves (Republicanos).

Continua após a publicidade

Governo do DF

Na disputa pelo governo, há homens com maior viabilidade, no entanto, é a atual governadora, Celina Leão (PP), que lidera com folga as intenções de voto para primeiro e segundo turno. Confira abaixo os números da pesquisa.

Primeiro turno

  • Celina Leão (PP): 34%
  • José Roberto Arruda (PSD): 22%
  • Leandro Grass (PT): 18%
  • Paula Belmonte (PSDB): 6%
  • Ricardo Cappelli (PSB): 5%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS / NR: 8%
Continua após a publicidade

Os candidatos Elisson Ferreira (Agir), Kiko Caputo (Novo), Professor Robson (PSTU) e professora Samara Mineiro (UP), somados, atingiram 1%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Segundo turno

CENÁRIO 1

Continua após a publicidade
  • Celina Leão (PP): 42%
  • José Roberto Arruda (PSD): 30%
  • Nulo / Branco: 15%
  • NS / NR: 13%

CENÁRIO 2

  • Celina Leão (PP): 51%
  • Leandro Grass (PT): 32%
  • Nulo / Branco: 10%
  • NS / NR: 7%
Continua após a publicidade

CENÁRIO 3

  • José Roberto Arruda (PSD): 44%
  • Leandro Grass (PT): 34%
  • Nulo / Branco: 13%
  • NS / NR: 9%
Publicidade
TAGS:
Bia Kicis
Brasília
Celina Leão
Distrito Federal
Eleições
Eleições 2026
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).