A eleição em que apenas candidatas mulheres têm viabilidade eleitoral, segundo nova pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data revela que a disputa pelo Senado no Distrito Federal tem apenas mulheres com viabilidade eleitoral, com Michelle Bolsonaro, Leila do Vôlei, Bia Kicis e Erika Kokay entre as líderes. Para o governo, Celina Leão desponta na frente, dominando as intenções de voto em primeiro e segundo turno. Confira os detalhes completos.

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O Distrito Federal tem, neste ano, apenas candidatas mulheres com viabilidade eleitoral na disputa pelo Senado Federal. Além disso, é também uma mulher que lidera as intenções de voto nos levantamentos de primeiro e segundo turno para o governo de Brasília. Os dados foram apontados por uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 19.

Para desenhar os cenários possíveis, o instituto ouviu 1.600 eleitores do DF entre os dias 14 e 18 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Senado Federal

Neste quadro, quatro mulheres disputam duas vagas ao Senado (clique aqui para conferir os dados mais detalhadamente). Todos os homens que se candidataram estão muito atrás das intenções de votos delas.

Michelle Bolsonaro (PL): 25%

Leila do Vôlei (PDT): 17%

Bia Kicis (PL): 15%

Erika Kokay (PT): 15%

Sebastião Coelho (Novo): 8%

Cristian Viana (Podemos): 2%

Tiago Tarsis (Agir): 1%

Zanata (PSTU): 0%

Professor Guilherme Amorim (UP): 0%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 9%

Independentemente de quem conseguir se eleger, terá que dividir espaço com a terceira cadeira do Senado pelo DF, que já é de uma mulher, a senadora Damares Alves (Republicanos).

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Governo do DF

Na disputa pelo governo, há homens com maior viabilidade, no entanto, é a atual governadora, Celina Leão (PP), que lidera com folga as intenções de voto para primeiro e segundo turno. Confira abaixo os números da pesquisa.

Primeiro turno

Celina Leão (PP): 34%

José Roberto Arruda (PSD): 22%

Leandro Grass (PT): 18%

Paula Belmonte (PSDB): 6%

Ricardo Cappelli (PSB): 5%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 6%

NS / NR: 8%

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Os candidatos Elisson Ferreira (Agir), Kiko Caputo (Novo), Professor Robson (PSTU) e professora Samara Mineiro (UP), somados, atingiram 1%.

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Segundo turno

CENÁRIO 1

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Celina Leão (PP): 42%

José Roberto Arruda (PSD): 30%

Nulo / Branco: 15%

NS / NR: 13%

CENÁRIO 2

Celina Leão (PP): 51%

Leandro Grass (PT): 32%

Nulo / Branco: 10%

NS / NR: 7%

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CENÁRIO 3

José Roberto Arruda (PSD): 44%

Leandro Grass (PT): 34%

Nulo / Branco: 13%

NS / NR: 9%