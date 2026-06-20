Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Política

A eleição de R$ 56 bilhões: por que políticos têm volume recorde de dinheiro neste ano

A explicação está na combinação de fundos públicos generosos e apetite crescente por emendas parlamentares

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 22 jun 2026, 10h23
CAUSA PRÓPRIA - Deputados aprovam reforma: lei blinda siglas contra ações judiciais e afrouxa controle das contas
CAUSA PRÓPRIA - Deputados aprovam reforma: lei blinda siglas contra ações judiciais e afrouxa controle das contas  (Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
A eleição de R$ 56 bilhões: por que políticos têm volume recorde de dinheiro neste ano Priorize VEJA no Google

Foi sob intensa pressão pública que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 18 de setembro de 2015, pela proibição das doações de empresas para campanhas eleitorais. A ideia era expurgar das eleições a influência das companhias que patrocinavam políticos — muitas vezes com dinheiro sujo, como revelava a Lava-Jato — em troca de apoio a interesses corporativos. “Há uma crescente influência do poder econômico sobre o processo político, decorrente do aumento nos gastos de candidatos e de partidos”, disse Luiz Fux, relator da ação no Supremo. A medida, que visava moralizar as eleições, acabou, porém, criando um efeito colateral: ampliou o assédio da classe política ao orçamento público. Em 2026, partidos e candidatos terão à disposição um caixa de 56 bilhões de reais para usar na caça ao voto, mais de dez vezes o dinheiro privado recebido em 2014 (5 bilhões de reais).

NA BRONCA - Ato em São Paulo: só 15% aprovam o trabalho do Congresso
NA BRONCA - Ato em São Paulo: só 15% aprovam o trabalho do Congresso (Bruno Santos/Folhapress/.)

A fatia mais gorda vem das emendas — parcela do Orçamento controlada pelos congressistas e usada para alimentar uma estratégia baseada na busca de votos e apoio para as campanhas. O valor saltou de 450 milhões de reais em 2015, quando caiu o financiamento privado, para 40 bilhões de reais em 2024. Para este ano, metade da soma recorde de 49,9 bilhões de reais é reservada às emendas individuais, que podem ser livremente distribuídas por deputados e senadores. Vale desde asfaltar uma rua ou custear eventos até construir hospitais e comprar armas e viaturas para guardas. Um instrumento popular são as “emendas Pix”, montante de 7 bilhões de reais que pode ser transferido diretamente por deputados e senadores a estados e municípios.

Infográfico sobre o Orçamento da Política, mostrando 56 bilhões de reais em verbas para políticos e partidos. Um gráfico de rosca indica que 49,9 bilhões vêm de emendas parlamentares, 4,9 bilhões do fundo eleitoral e 1,2 bilhão do fundo partidário. Um gráfico de barras horizontais exibe o valor obrigatório para emendas parlamentares de 2015 (0,45 bilhão) a 2026 (49,9 bilhões). Dois círculos mostram valores pagos em emendas de janeiro a maio: 5,2 bilhões em 2022 e 22,7 bilhões em 2026

Siga

A falta de controle sobre essa máquina é flagrante, e os abusos se multiplicam. Em março, por exemplo, o Supremo condenou à prisão os deputados federais Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, do PL do Maranhão, por cobrarem até 1,6 milhão de reais de propina em troca do envio de emendas ao município de São José de Ribamar. A fiscalização vem avançando desde 2024, quando o ministro Flávio Dino, do STF, baixou novas regras de transparência e determinou um pente-fino em nível nacional, o que levou a operações frequentes da Polícia Federal. “Temos uma máquina que não é auditável. As emendas geram dezenas de milhares de documentos fiscais por ano que não precisam ser declarados nas eleições”, diz Bruno Bondarovsky, pesquisador associado da PUC-Rio e idealizador da plataforma Central das Emendas.

Continua após a publicidade

 

Infográfico Caixa Cheio detalha a divisão do fundo eleitoral de 2026 por siglas e federações partidárias em milhões de reais. União Progressista lidera com 943,3 milhões, seguida por PL com 881,7 milhões e Brasil da Esperança com 721,1 milhões. Outros partidos recebem valores menores, como PSD (421), MDB (400), Republicanos (348,6), Podemos (246), PSDB-Cidadania (208,6), PDT (169,3), PSOL-Rede (167,3), Renovação Solidária (160,3), PSB (152,3), Avante (72,5), Novo (37). Agir, Democracia Cristã, Democrata, Missão, Mobiliza, PCB, PCO, PRTB, PSTU e Unidade Popular recebem 3,3 milhões cada. Fonte: TSE

Outra parte expressiva do dinheiro usado nas campanhas vem de dois fundos alimentados com dinheiro público. O maior deles, o eleitoral, pago somente em ano de eleições, chegou a 4,9 bilhões de reais em 2026. Já o fundo partidário, pago todo ano, cobre as despesas dos partidos, o que inclui passagens aéreas, hotéis, jatinhos, advogados e consultorias de marketing político. Como o sistema é baseado no tamanho das bancadas, ele foi criando distorções, engordando as mais azeitadas máquinas partidárias. Os três maiores agrupamentos na Câmara, que representam o bolsonarismo, o lulismo e o Centrão, controlam metade do fundo eleitoral (veja no quadro). A dinheirama empodera alguns caciques, que vão para a campanha com o cofre cheio, como Antonio Rueda, presidente do União Brasil, partido que faz federação com o PP e tem o maior naco do fundo eleitoral. Também terá muito cacife o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para tentar fazer a maior bancada da Câmara, como em 2022, e manter o caixa cheio — em 2024, a sigla foi a primeira a bater na casa de 1 bilhão de reais em verba pública em ano eleitoral. Edinho Silva, presidente do PT, tem o terceiro maior caixa para reforçar a campanha de Lula, que ainda conta com a máquina do governo em pleno funcionamento na pré-campanha, quase sempre guiada pela lógica eleitoral.

Continua após a publicidade
COFRE - Rueda (União Brasil): federação com PP criou o maior caixa desta eleição
COFRE - Rueda (União Brasil): federação com PP criou o maior caixa desta eleição (Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)

 

Como as maiores bancadas também são as que têm mais poder de negociação, elas acabam abocanhando ainda o grosso das emendas, o que lhes permite eleger mais deputados e senadores, formando um ciclo de perpetuação dos grupos que controlam a máquina e de políticos que já têm mandato. “Existe um conflito de interesses direto: quanto mais recursos o parlamentar tem para direcionar à base, mais votos ele recebe e mais incentivo tem para conseguir mais verba”, diz Eric Brasil, diretor da LCA Consultoria. Na última eleição, em 2024, a taxa de reeleição de prefeitos chegou a 81%, a maior da história.

Continua após a publicidade
ARMAS - Edinho: fundo eleitoral e máquina estatal são trunfos para Lula
ARMAS - Edinho: fundo eleitoral e máquina estatal são trunfos para Lula (Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)

A farra orçamentária atual da classe política resulta de um longo esforço do Congresso para abocanhar parcelas cada vez maiores do Erário. Um divisor de águas ocorreu em 2015 com a aprovação do “orçamento impositivo”, que transformou as emendas em gastos obrigatórios, garantindo o fluxo de caixa aos parlamentares sem necessidade de negociação com o governo. A aprovação da PEC foi patrocinada por Eduardo Cunha, então presidente da Câmara e alvo da Lava-­Jato por, veja só, receber propina de empresas para bancar sua campanha em troca de favorecimentos. “Cunha era um articulador das doações empresariais aos partidos, fazendo em âmbito privado o que os presidentes da Câmara e do Senado fazem hoje com dinheiro público”, diz Marco Antonio Teixeira, cientista político da FGV-SP.

MÁQUINA - Valdemar, do PL: em 2024, legenda foi a primeira a ter 1 bilhão de reais em dinheiro público para campanhas
MÁQUINA – Valdemar, do PL: em 2024, legenda foi a primeira a ter 1 bilhão de reais em dinheiro público para campanhas (Beto Barata/PL/.)
Continua após a publicidade

A sanha do Parlamento por dinheiro cresce enquanto o país enfrenta dificuldades para manter o equilíbrio das contas. Além disso, configura um mau uso do apertado orçamento público, com o direcionamento de verbas guiado pela lógica eleitoral e sem preocupação com políticas públicas de longo prazo. “Temos uma política de varejo orçamentário: os parlamentares liberam emendas conforme seus interesses individuais, e o Executivo, que precisa se virar para garantir, arca com o custo político da crise fiscal”, diz Marcos Mendes, pesquisador do Insper e ex-assessor especial do Ministério da Fazenda. Para Carlos Honorato, professor da FIA Business School, a falta de planejamento das emendas distorce as prioridades no gasto público e agrava o rombo fiscal. “São bilhões usados para construir praças e recapear ruas, quando poderíamos cobrir parte do déficit e atender às necessidades prioritárias da população em saúde e educação”, diz.

OFENSIVA - Agente da PF em ação: corrupção com transferências do Legislativo
OFENSIVA - Agente da PF em ação: corrupção com transferências do Legislativo (Polícia Federal/Divulgação)

Não bastasse o uso ostensivo de dinheiro público, os partidos se movimentam, ainda, para blindar-se de complicações na Justiça Eleitoral. Em maio, a Câmara aprovou uma minirreforma que facilitou o uso do dinheiro público e fragilizou ainda mais os já frágeis mecanismos de fiscalização e punição. O projeto cria um teto para multas por irregularidades na prestação de contas, permite parcelar os débitos ao longo de quinze anos, fixa prazo de três anos para os processos “caducarem” (o que é muito provável, dada a modesta estrutura da Justiça Eleitoral), extingue todas as dívidas em caso de fusão partidária e proíbe o bloqueio de bens caso a legenda deixe de pagar por um serviço. “É uma enorme anistia e autoimunidade para os partidos. A lei cria um regime jurídico altamente privilegiado”, diz Ana Claudia Santano, diretora-executiva da Transparência Eleitoral Brasil. Também em maio, o Congresso aprovou mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias para permitir a transferência de recursos a estados e municípios durante o processo eleitoral — isso era vetado nos três meses anteriores à votação. O esforço parlamentar em causa própria não tem agradado ao eleitor. Pesquisa Datafolha de maio mostra que só 15% dos entrevistados disseram achar ótimo ou bom o trabalho do Legislativo.

Continua após a publicidade
DE OLHO - Flávio Dino: força-tarefa do Supremo incomoda parlamentares
DE OLHO - Flávio Dino: força-tarefa do Supremo incomoda parlamentares (Ton Molina/Fotoarena/.)

O dilema sobre o financiamento das eleições não se restringe ao Brasil. Não há um só modelo. Na França, as doações por empresas são proibidas, e há limites tanto para contribuições individuais quanto para gastos da campanha. A Alemanha não faz distinção entre recursos eleitorais e partidários, permite que qualquer pessoa ou empresa banque as agremiações e ainda acrescenta alguns centavos públicos por euro arrecadado de forma privada. O maior contraste com o caso brasileiro vem dos EUA, onde as bilionárias campanhas são quase integralmente custeadas por corporações.

INÍCIO - Cunha aprova emendas impositivas: ato alavancou apetite político por verba do Orçamento
INÍCIO - Cunha aprova emendas impositivas: ato alavancou apetite político por verba do Orçamento (Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

A questão não tem solução fácil. Embora haja quem defenda a volta do financiamento empresarial, não seria simples retomar o modelo. O fato, porém, é que a escalada evidente do assédio eleitoral ao Orçamento vai exigir que as instituições se debrucem sobre o tema. Se tem uma prioridade que o país não pode deixar de lado é melhorar a qualidade do gasto público — e isso inclui, até para dar o exemplo, a gastança eleitoral.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

Publicidade
TAGS:
Eleições
Maquiavel
Pix
Política
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).