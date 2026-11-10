A eleição à presidência do Senado que realmente interessa a Arthur Lira

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Arthur Lira, eleito senador por Alagoas, é uma figura de peso, mas não buscará a presidência do Senado agora devido a restrições constitucionais. Sua estratégia mira a chefia da Casa em 2029, permitindo uma eventual reeleição. Rumores indicam negociações para Lira presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), um movimento tático.

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Ninguém em Brasília ou em qualquer outro canto do Brasil espera que o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP), eleito em outubro para o Senado com a maior votação de Alagoas, desbancando seu arquirrival Renan Calheiros (MDB), seja só mais um entre os 81 integrantes da Casa Alta a partir de 1º de fevereiro de 2027.

Quando, meses atrás, o poderoso deputado anunciou sua candidatura, logo circularam na capital federal rumores sobre as pretensões que ele poderia nutrir se tivesse sucesso nas urnas. Estaria o prócer do Centrão de olho na sucessão de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) na presidência do Senado?

Mesmo antes de receber o direito ao novo mandato pelo voto de quase 950.000 alagoanos, Lira disse a aliados próximos ter se sentido, inclusive, politicamente boicotado por Alcolumbre, em um movimento interpretado, àquela altura, como um medo do atual presidente do Senado de empoderar um potencial adversário na votação entre pares.

À pergunta anterior, observadores próximos a Lira respondem que ele não tem qualquer pretensão de lançar-se à chefia do Poder Legislativo agora, e por um motivo simples. A Constituição proíbe a recondução de presidentes das Casas do Congresso em uma mesma legislatura de quatro anos, como a que se inicia no ano que vem.

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Quem vencer a disputa prevista para 1º de fevereiro — para a qual há, além de Alcolumbre, as postulações de Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) — não poderá buscar a reeleição ao fim do mandato de dois anos.

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Ou seja, assim como fez na disputa interna na Câmara, que presidiu de 2021 a 2025, exercendo dois mandatos consecutivos, mas em legislaturas diferentes, Lira teria motivação muito maior para lançar-se à presidência do Senado em 2029. Nesse caso, se vencesse a contenda, estaria livre para buscar a reeleição dois anos depois.

Se antes houve a sensação de um boicote por parte de Alcolumbre, hoje os sinais são de convergência de intentos. Adversários do atual chefe do Congresso, Marinho e Tereza Cristina já tomaram conhecimento de negociações do amapaense com Lira para garantir a ele a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ.

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Não foge à atenção dos representantes da oposição que foi exatamente esse o caminho percorrido por Alcolumbre durante os dois mandatos de seu braço-direito Rodrigo Pacheco no comando do Senado que antecederam seu retorno à cadeira mais poderosa do Legislativo.