OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

A dúvida do PT sobre o engajamento de Paes na campanha de Lula até o segundo turno

Petistas ainda não sabem se, após derrota, ex-prefeito participará ativamente das articulações e atos no Rio

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 09h22 | Atualizado em 12 out 2026, 10h06
Lula e Geraldo Alckmin acenam para uma multidão em um comício, caminhando sobre um palco vermelho com a palavra BRASIL em destaque. Ao fundo, um telão exibe imagens de pessoas e a bandeira brasileira. A plateia ergue bandeiras e cartazes, celebrando.
O presidente Lula (PT) com Eduardo Paes (PSD) durante ato de campanha em Bangu, no Rio de Janeiro  (Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
A dúvida do PT sobre o engajamento de Paes na campanha de Lula até o segundo turno Priorize VEJA no Google

Enquanto o governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), e seu entorno estão mergulhados com empenho total na campanha de Flávio Bolsonaro (PL), para tentar ampliar a vantagem do senador em território fluminense no segundo turno, o PT não sabe qual será o nível de dedicação de Eduardo Paes (PSD) em prol da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por enquanto, o ex-prefeito, que tirou uns dias de folga na serra, não fez menção ao petista nas manifestações após o primeiro turno.

Por uma questão de estratégia, Paes manteve uma distância de segurança em relação ao presidente durante a campanha e deixou de participar de alguns atos de Lula no Rio. A avaliação era a de que a aproximação poderia prejudicá-lo, especialmente junto ao eleitorado do interior, mais resistente ao PT. Aliados acreditavam que o alinhamento com o presidente poderia levar à transferência da rejeição do petista ao ex-prefeito.

Apesar dos movimentos calculados, após a derrota, Paes culpou a nacionalização da campanha pelo desempenho nas urnas. Do lado adversário, a aposta sempre foi refletir a polarização nacional para impulsionar Douglas Ruas na eleição.

Entre o PT do Rio, pairam incertezas sobre o papel do ex-prefeito na campanha até o segundo turno. O sonho do partido era que Paes vencesse no primeiro turno para ficar livre para trabalhar pela eleição de Lula sem temer represálias do eleitorado. Em tese, com a derrota, ele teria o mesmo grau de liberdade, mas o afastamento deixou os petistas em dúvida. A VEJA, o vice-presidente do partido Washington Quaquá assegurou que, após os dias de descanso, Paes vai ampliar a participação. “Tirou o feriado para descansar e amanhã está na campanha”, garante.

Siga
Publicidade
TAGS:
Eduardo Paes
Eleições 2026
Eleições: Rio de Janeiro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).