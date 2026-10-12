A dúvida do PT sobre o engajamento de Paes na campanha de Lula até o segundo turno

Enquanto o governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), e seu entorno estão mergulhados com empenho total na campanha de Flávio Bolsonaro (PL), para tentar ampliar a vantagem do senador em território fluminense no segundo turno, o PT não sabe qual será o nível de dedicação de Eduardo Paes (PSD) em prol da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por enquanto, o ex-prefeito, que tirou uns dias de folga na serra, não fez menção ao petista nas manifestações após o primeiro turno.

Por uma questão de estratégia, Paes manteve uma distância de segurança em relação ao presidente durante a campanha e deixou de participar de alguns atos de Lula no Rio. A avaliação era a de que a aproximação poderia prejudicá-lo, especialmente junto ao eleitorado do interior, mais resistente ao PT. Aliados acreditavam que o alinhamento com o presidente poderia levar à transferência da rejeição do petista ao ex-prefeito.

Apesar dos movimentos calculados, após a derrota, Paes culpou a nacionalização da campanha pelo desempenho nas urnas. Do lado adversário, a aposta sempre foi refletir a polarização nacional para impulsionar Douglas Ruas na eleição.

Entre o PT do Rio, pairam incertezas sobre o papel do ex-prefeito na campanha até o segundo turno. O sonho do partido era que Paes vencesse no primeiro turno para ficar livre para trabalhar pela eleição de Lula sem temer represálias do eleitorado. Em tese, com a derrota, ele teria o mesmo grau de liberdade, mas o afastamento deixou os petistas em dúvida. A VEJA, o vice-presidente do partido Washington Quaquá assegurou que, após os dias de descanso, Paes vai ampliar a participação. “Tirou o feriado para descansar e amanhã está na campanha”, garante.