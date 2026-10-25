A dura frase de Janja após questionamentos de um jornalista

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A primeira-dama Janja Lula da Silva respondeu de forma ríspida a um jornalista que questionou o ânimo de Lula após pesquisas indicarem desvantagem do presidente. Ela mandou o repórter “ir se catar” em meio à coletiva pós-votação, que abordava os números recentes e o desempenho de Lula. O episódio gerou repercussão imediata.

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A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse a um jornalista para “ir se catar” após questionamentos sobre o ânimo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pergunta surgiu neste domingo, 25, após jornalistas e o presidente conversarem sobre as pesquisas recentes, que mostram Lula atrás de Flávio Bolsonaro por cerca de 1 ponto percentual.

Durante a entrevista após a votação, Lula afirmou que as pesquisas que mostram sua desvantagem eram do dia anterior. Após a fala, um jornalista questionou se o presidente estava desanimado, mas a resposta veio da primeira-dama. “Vai se catar, meu filho”, disse Janja.

Após a fala de Janja, o presidente começou a se retirar do local, enquanto apoiadores entoavam palavras de ordem. “Olê, olê, olá, Lula, Lula”, cantaram políticos que apoiam o presidente enquanto ele deixava a coletiva de imprensa após votar.

O que disse Lula antes da fala de Janja?

Em busca de um quarto mandato, Lula votou por volta das 9h15 na Escola Estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O presidente estava acompanhado do vice-presidente Geral Alckmin, de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, e das candidatas ao Senado Marina Silva e Simone Tebet.

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Depois de votar, Lula afirmou: “O Brasil não irá para a frente com miliciano. O Brasil não irá para a frente com essa orgia que se faz em torno da quadrilha do Banco Master. O Brasil vai para a frente com seriedade, com comportamento de caráter e dignidade de seus governantes”. Embora não tenha mencionado Flávio Bolsonaro pelo nome nessa declaração, o petista fez referência a temas que vinha explorando contra o adversário durante a campanha.

Lula também afirmou que caberia aos eleitores definir o rumo do país. “Portanto, o jogo está jogado. Quando for 5 horas da tarde, vamos ter a apuração e vamos ver que tipo de Brasil o povo escolheu. O povo é dono do país e da democracia”, declarou, antes de seguir para a capital paulista, onde acompanharia a apuração.