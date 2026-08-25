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Política

Quaest: A dura disputa de Carlos Bolsonaro por uma vaga no Senado por Santa Catarina

Pesquisa Quaest mostra que filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mudou seu domicílio eleitoral, pode atrapalhar a aliada Caroline de Toni (PL)

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h55 | Atualizado em 25 ago 2026, 13h37
Os candidatos ao Senado por SC Esperidião Amin, Carlos Bolsonaro e Caroline de Toni
Os candidatos ao Senado por SC Esperidião Amin, Carlos Bolsonaro e Caroline de Toni (Waldemir Barreto/Agência Senado, Isaac Fontana/EFE e Reila Maria/Câmara dos Deputados/Reprodução)
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Quaest: A dura disputa de Carlos Bolsonaro por uma vaga no Senado por Santa Catarina Priorizar nos meus resultados Google

A pretensão do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho Zero Dois do ex-presidente Jair Bolsonaro, de se eleger senador por Santa Catarina não terá muita facilidade para se concretizar, segundo aponta pesquisa Quaest feita entre os dias 20 e 23 de agosto e divulgada na segunda-feira, 24.

De acordo com o levantamento, no principal cenário, em que são consolidadas as intenções de voto para a primeira e a segunda vagas (neste ano, cada estado elege dois senadores), o filho de Bolsonaro aparece com 16% das intenções de voto, empatado tecnicamente tanto com o senador Esperidião Amin (PP), que tem 19%, quanto com a deputada Caroline de Toni (PL), que tem 12%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Carlos, que construiu toda a sua carreira política no Rio de Janeiro, onde nasceu, transferiu o seu domicílio eleitoral para Santa Catarina para tentar a vaga ao Senado. A iniciativa, que teve o apoio de seu pai, irritou aliados locais de direita e constrangeu o governador Jorginho Mello (PL), que foi obrigado a aceitar uma chapa pura com Carlos e de Toni, quando queria compor com Amin – o PP, assim como outros partidos do Centrão, dá sustentação ao seu governo.

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Ainda segundo a pesquisa Quaest, aparece na sequência o candidato Décio Lima (PT), com 9%, que também está empatado na margem de erro com Caroline de Toni.

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Veja abaixo o quadro completo:

Esperidião Amin (PP): 19%
Carlos Bolsonaro (PL): 16%
Caroline de Toni (PL): 12%
Décio Lima (PT): 9%
Afrânio Boppré (PSOL): 2%

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Antídio Lunelli (MDB): 2%
Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão): 1%
Ana Lúcia da Silveira Machado (UP): 1%
Joaninha de Oliveira (PSTU): 1%
Caroline Sant Anna (PCO): 1%

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Marlene Soccas (UP): 1%
Jeferson Rocha (PRD): 1%
Marcos Dorval (PSTU): 0%
Indecisos/não sabe/não respondeu: 23%
Branco/nulo: 11%

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Eleição ao governo

Na disputa ao governo, Jorginho Mello é franco favorito à reeleição: ele tem 50% das intenções de voto, segundo a Quaest, enquanto o seu perseguidor mais próximo, o ex-prefeito de Chapecó João Rodrigues (PSD), tem 17%.

O candidato apoiado por Lula no estado, Gelson Merisio (PSB), aparece com apenas 4%. Veja o quadro completo abaixo:

Jorginho Mello (PL): 50%

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João Rodrigues (PSD): 17%
Gelson Merisio (PSB): 4%
Marcus Sodré (PSTU): 2%
Marcelo Brigadeiro (Missão): 1%
Laís Chaud (UP): 1%
Bruno Pedreiro do PCO (PCO): 1%
Ralf Zimmer (PRD): 0%
Indecisos: 16%
Branco/nulo/não vai votar: 8%

A pesquisa

A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. As pesquisas foram registradas no TSE sob o número SC-00517/2026 e BR-07160/2026.

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