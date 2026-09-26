A dura avaliação dos eleitores sobre o Supremo Tribunal Federal, segundo pesquisa
Quase metade da população diz que atuação dos magistrados é negativa, enquanto menos de 20% dizem ser boa ou ótima
Quase metade dos brasileiros avalia como negativo o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado, 26. O índice é o mais alto da série histórica, iniciada em 2019. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.002 eleitores, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Ao todo, 47% responderam que avaliam os trabalhos do STF como ruim ou péssimo, enquanto 18% disseram ser ótimo ou bom. Confira os números abaixo.
- Ótimo/Bom: 18%
- Regular: 31%
- Ruim/Péssimo: 47%
- Não Sabe: 4%
Entre eleitores de Lula (PT), no entanto, 32% consideram o trabalho dos ministros como ótimo ou bom, enquanto 24% dizem ser ruim ou péssimo. Já entre eleitores do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o número é de 6%. A avaliação negativa do STF chega a 69% dos eleitores de Flávio.
Para 33% dos entrevistados, a atuação dos ministros prejudica mais do que beneficia a candidatura do representante de Flávio à Presidência, enquanto 23% apontam que as ações da Corte mais prejudicam do que beneficiam Lula.
A pesquisa também questionou sobre a criação de um Código de Ética e Conduta para os ministros do STF, e teve como resposta 45% do eleitorado se dizendo a favor, enquanto 33%, foram contra.