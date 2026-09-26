A dura avaliação dos eleitores sobre o Supremo Tribunal Federal, segundo pesquisa

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Para 33% dos entrevistados, a atuação dos ministros prejudica mais do que beneficia a candidatura do representante de Flávio à Presidência, enquanto 23% apontam que as ações da Corte mais prejudicam do que beneficiam Lula.

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A pesquisa também questionou sobre a criação de um Código de Ética e Conduta para os ministros do STF, e teve como resposta 45% do eleitorado se dizendo a favor, enquanto 33%, foram contra.