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Política

A dura avaliação dos eleitores sobre o Supremo Tribunal Federal, segundo pesquisa

Quase metade da população diz que atuação dos magistrados é negativa, enquanto menos de 20% dizem ser boa ou ótima

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 20h14 | Atualizado em 26 set 2026, 21h29
Decisão no STF ficou em 6 a 5
Supremo Tribunal Federal (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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A dura avaliação dos eleitores sobre o Supremo Tribunal Federal, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Quase metade dos brasileiros avalia como negativo o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado, 26. O índice é o mais alto da série histórica, iniciada em 2019. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.002 eleitores, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Ao todo, 47% responderam que avaliam os trabalhos do STF como ruim ou péssimo, enquanto 18% disseram ser ótimo ou bom. Confira os números abaixo.

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  • Ótimo/Bom: 18%
  • Regular: 31%
  • Ruim/Péssimo: 47%
  • Não Sabe: 4%
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Entre eleitores de Lula (PT), no entanto, 32% consideram o trabalho dos ministros como ótimo ou bom, enquanto 24% dizem ser ruim ou péssimo. Já entre eleitores do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o número é de 6%. A avaliação negativa do STF chega a 69% dos eleitores de Flávio.

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Para 33% dos entrevistados, a atuação dos ministros prejudica mais do que beneficia a candidatura do representante de Flávio à Presidência, enquanto 23% apontam que as ações da Corte mais prejudicam do que beneficiam Lula.

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A pesquisa também questionou sobre a criação de um Código de Ética e Conduta para os ministros do STF, e teve como resposta 45% do eleitorado se dizendo a favor, enquanto 33%, foram contra.

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