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Política

A dobradinha que vem dando resultados no Distrito Federal

Michelle Bolsonaro faz uma campanha "espelhada" que pode levar a chapa do PL a conquistar as duas vagas do Senado na capital

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 10h47
Três mulheres sorridentes em um carro alegórico, com chapéus de sol e bonés com orelhas de bichos. A da esquerda, de camiseta rosa, faz um sinal de paz. A do centro, de camiseta azul, usa óculos de sol. A da direita, de boné rosa, sorri. Um semáforo e um poste aparecem ao fundo
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a deputada Bia Kicis e a governadora Celina Leão -  (./Reprodução)
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Em dezembro do ano passado, a deputada Bia Kicis (PL-DF) aparecia em quinto lugar nas pesquisas de intenção de voto para o Senado no Distrito Federal. Pesquisa do Datafolha divulgada na última quinta-feira mostra o crescimento da parlamentar, que já aparece tecnicamente empatada em terceiro lugar.

A disputa está sendo liderada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 22%, seguida por Leila do Vôlei (PDT), com 19%. Na sequência aparecem Erika Kokay e Bia Kicis, ambas com 15%.

A chapa ‘puro-sangue’ do PL com Michelle e Bia nasceu em meados do ano passado a partir de uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Michelle e Bia fazem campanha juntas nas ruas, no horário eleitoral e nas redes sociais. Em uma das peças de propaganda do PL, a deputada aparece como o reflexo da imagem de Michelle no espelho. “Duas vagas pro Senado, duas mulheres só de um lado. O lado da verdade e da família”.  A estratégia vem dando certo.

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A deputada já alcançou  mais de sete milhões de seguidores nas redes sociais. Ambas as candidatas ganharam também o apoio dos evangélicos no DF. Celina Leão (PP), que lidera as pesquisas para o governo local, também está ao lado das duas candidatas do PL.  “Evidentemente que  meu crescimento está relacionado ao apoio da Michelle Bolsonaro, à nossa campanha é casada, a Michelle é campeã de votos, isso está ajudando muito”, diz Kicis.

O sociólogo Arilton Freres, CEO da Indexa Pesquisas, diz que os números da deputada também estão relacionados e Bia à consolidação do voto conservador: “O apoio de Michelle é um fator importante, mas acredito que faça parte de um movimento mais amplo. Michelle e Bia disputam pelo mesmo partido e estão claramente associadas ao campo bolsonarista. Como o DF tem um eleitorado conservador expressivo, a definição das duas como candidatas do PL ao Senado ajuda a organizar esse voto”.

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