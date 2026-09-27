A dobradinha que vem dando resultados no Distrito Federal

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Bia Kicis registra forte ascensão nas pesquisas para o Senado pelo DF, impulsionada pela chapa com Michelle Bolsonaro. A deputada saltou de 12% para um empate técnico em 15%, consolidando o voto conservador e explorando sua vasta base de seguidores. A parceria com a ex-primeira-dama é chave.

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Em dezembro do ano passado, a deputada Bia Kicis (PL-DF) aparecia em quinto lugar nas pesquisas de intenção de voto para o Senado no Distrito Federal. Pesquisa do Datafolha divulgada na última quinta-feira mostra o crescimento da parlamentar, que já aparece tecnicamente empatada em terceiro lugar.

A disputa está sendo liderada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 22%, seguida por Leila do Vôlei (PDT), com 19%. Na sequência aparecem Erika Kokay e Bia Kicis, ambas com 15%.

A chapa ‘puro-sangue’ do PL com Michelle e Bia nasceu em meados do ano passado a partir de uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Michelle e Bia fazem campanha juntas nas ruas, no horário eleitoral e nas redes sociais. Em uma das peças de propaganda do PL, a deputada aparece como o reflexo da imagem de Michelle no espelho. “Duas vagas pro Senado, duas mulheres só de um lado. O lado da verdade e da família”. A estratégia vem dando certo.

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A deputada já alcançou mais de sete milhões de seguidores nas redes sociais. Ambas as candidatas ganharam também o apoio dos evangélicos no DF. Celina Leão (PP), que lidera as pesquisas para o governo local, também está ao lado das duas candidatas do PL. “Evidentemente que meu crescimento está relacionado ao apoio da Michelle Bolsonaro, à nossa campanha é casada, a Michelle é campeã de votos, isso está ajudando muito”, diz Kicis.

O sociólogo Arilton Freres, CEO da Indexa Pesquisas, diz que os números da deputada também estão relacionados e Bia à consolidação do voto conservador: “O apoio de Michelle é um fator importante, mas acredito que faça parte de um movimento mais amplo. Michelle e Bia disputam pelo mesmo partido e estão claramente associadas ao campo bolsonarista. Como o DF tem um eleitorado conservador expressivo, a definição das duas como candidatas do PL ao Senado ajuda a organizar esse voto”.