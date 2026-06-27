A ‘dobradinha’ que faz chefe da Fazenda acreditar em mais investidores gringos na bolsa brasileira
Durigan foi ao lançamento de painéis com dados brasileiros nas plataformas da Wind, que faz relatórios de inteligência artificial para o mercado financeiro
Durante passagem pela China, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participou do lançamento de painéis com dados brasileiros nas plataformas da Wind, uma das maiores empresas de informações e relatórios de inteligência para o mercado financeiro e de capitais do mundo.
A iniciativa decorre de uma parceria entre a B3 e a Wind, com apoio do Ministério da Fazenda, e tem como objetivo ampliar o acesso de investidores internacionais a informações públicas de empresas brasileiras.
A avaliação de Durigan é que a medida vai ajudar a atrair mais investidores globais para o mercado brasileiro de capitais, que movimenta mais de 50 trilhões de reais.
O chefe da Fazenda tem defendido medidas de transparência e de ampliação do acesso à informação como forma de fortalecer o ambiente de negócios no país.
Fontes ouvidas pelo Radar acreditam que a iniciativa, caso seja promissora, pode favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto aos eleitores do mercado financeiro, que até o momento demonstram mais proximidade com o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro.
Seria, então, uma tacada de mestre do chefe da equipe econômica do petista e poderia render muitos frutos ao mandatário nas urnas.