A ‘dobradinha’ que faz chefe da Fazenda acreditar em mais investidores gringos na bolsa brasileira

Durante passagem pela China, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participou do lançamento de painéis com dados brasileiros nas plataformas da Wind, uma das maiores empresas de informações e relatórios de inteligência para o mercado financeiro e de capitais do mundo.

A iniciativa decorre de uma parceria entre a B3 e a Wind, com apoio do Ministério da Fazenda, e tem como objetivo ampliar o acesso de investidores internacionais a informações públicas de empresas brasileiras.

A avaliação de Durigan é que a medida vai ajudar a atrair mais investidores globais para o mercado brasileiro de capitais, que movimenta mais de 50 trilhões de reais.

O chefe da Fazenda tem defendido medidas de transparência e de ampliação do acesso à informação como forma de fortalecer o ambiente de negócios no país.

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Fontes ouvidas pelo Radar acreditam que a iniciativa, caso seja promissora, pode favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto aos eleitores do mercado financeiro, que até o momento demonstram mais proximidade com o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro.

Seria, então, uma tacada de mestre do chefe da equipe econômica do petista e poderia render muitos frutos ao mandatário nas urnas.