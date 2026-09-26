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Política

A distância entre Tarcisio e Haddad nas pesquisas eleitorais da última semana

Cinco levantamentos divulgados entre domingo e quinta-feira colocam o governador à frente do petista

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 10h00
Montagem de dois homens brancos de meia-idade em palanques. À esquerda, Tarcísio de Freitas, de terno azul-marinho e gravata azul-clara, fala ao microfone, segurando papéis. À direita, Fernando Haddad, de terno escuro e gravata azul-escura, também fala ao microfone, gesticulando com as mãos.
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad: candidatos ao governo de São Paulo (Divulgação/Alesp e Antonio Cruz/Agência Brasil)
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As cinco pesquisas eleitorais divulgadas na última semana sobre a disputa pelo governo de São Paulo apresentam um ponto em comum: Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece numericamente à frente de Fernando Haddad (PT) em todas elas. A distância entre os dois varia de 14 a 20 pontos percentuais nos cenários de primeiro turno apresentados por Datafolha, Quaest, AtlasIntel, Paraná Pesquisas e Real Time Big Data.

A maior diferença foi registrada pelo Datafolha, levantamento mais recente entre os cinco. Divulgada na quinta-feira, 24, a pesquisa mostra Tarcísio com 50% das intenções de voto e Haddad com 30%, uma distância de vinte pontos percentuais. Na rodada anterior do instituto, divulgada no dia 11 de setembro, os dois tinham, respectivamente, 49% e 29%.

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Na outra ponta, a menor distância aparece no levantamento da AtlasIntel divulgado na quarta-feira, 23. Tarcísio registra 55,2% e Haddad, 41%, uma diferença de 14,2 pontos percentuais. Na rodada anterior, de 3 de setembro, o governador tinha 51,1% e o petista, 39,9%. Segundo a pesquisa, as oscilações ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

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O que mostram as cinco pesquisas?

Além de Datafolha e AtlasIntel, outros três institutos mediram a disputa paulista no período. A Quaest colocou Tarcísio com 44% e Haddad com 27%, diferença de 17 pontos percentuais. O levantamento apontou estabilidade em relação à rodada de 8 de setembro: naquela ocasião, o governador tinha 42%, enquanto o petista já registrava 27%. As movimentações ficaram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O Paraná Pesquisas também encontrou uma distância próxima. Tarcísio marcou 50,7%, contra 33,3% de Haddad, vantagem de 17,4 pontos percentuais. Na pesquisa anterior do instituto, divulgada dez dias antes, os percentuais eram de 49,7% e 34,5%, respectivamente. As variações ficaram dentro da margem de erro de 2,5 pontos.

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No Real Time Big Data, primeiro dos cinco levantamentos divulgados na semana, Tarcísio apareceu com 53% e Haddad, com 38%. A distância entre os dois foi de 15 pontos percentuais.

As diferenças encontradas pelos cinco institutos, portanto, variam dentro de uma faixa de pouco mais de seis pontos: são 20 pontos no Datafolha, 17,4 no Paraná Pesquisas, 17 na Quaest, 15 no Real Time Big Data e 14,2 na AtlasIntel. Como os levantamentos têm metodologias e períodos de coleta próprios, os percentuais de institutos diferentes não constituem uma mesma série histórica.

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Como fica a distância em um eventual segundo turno?

Os levantamentos que apresentaram um confronto direto entre Tarcísio e Haddad também colocam o governador numericamente à frente.

No Datafolha, Tarcísio registra 55% e Haddad, 36%, diferença de 19 pontos percentuais. A Quaest chega à mesma distância: 49% para o governador e 30% para o petista.

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A AtlasIntel aponta 55,6% para Tarcísio e 41,7% para Haddad, distância de 13,9 pontos. No Paraná Pesquisas, são 54% contra 36,4%, diferença de 17,6 pontos. Já o Real Time Big Data registra 57% para o governador e 39% para o petista, vantagem de 18 pontos percentuais.

Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha ouviu 1.610 eleitores paulistas nos dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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A Quaest entrevistou 1.800 eleitores entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-02456/2026.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores entre 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número SP-03057/2026.

A AtlasIntel realizou 1.800 entrevistas pela internet entre 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%. O registro é SP-02676/2026.

O Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores paulistas entre 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SP-07495/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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