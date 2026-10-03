A distância entre Tarcísio e Haddad na última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno em SP

A última pesquisa do Datafolha para o governo de São Paulo antes do primeiro turno da eleição, divulgada neste sábado, 3, mostra que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pode liquidar a disputa já neste domingo, 4.

Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, ele tem 60% das intenções de voto– 25 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Os números são semelhantes aos da pesquisa da Quaest, também divulgada nesta tarde.

Veja a pesquisa do Datafolha para o governo de São Paulo:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 60%

Fernando Haddad (PT): 35%

Vera Lúcia (PSTU): 2%

Carlos Machado (PCB): 2%

Vivian Mendes (UP): 1%

Izadora Dias (PCO): 1%

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Sobre a pesquisa

Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 2.520 eleitores paulistas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-09337/2026.

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