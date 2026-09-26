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Política

A distância entre Paes e Ruas no Rio nas pesquisas eleitorais da última semana

Três levantamentos recentes colocam o ex-prefeito na liderança

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 18h00
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Getty Images)
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A distância entre Paes e Ruas no Rio nas pesquisas eleitorais da última semana Priorizar nos meus resultados Google

Eduardo Paes (PSD) aparece à frente de Douglas Ruas (PL) em três pesquisas sobre a disputa pelo governo do Rio de Janeiro divulgadas nesta semana. Embora os levantamentos apresentem percentuais diferentes, resultado que deve ser lido à luz das metodologias e dos cenários adotados por cada instituto, AtlasIntel, Quaest e Paraná Pesquisas apontam o candidato do PSD na primeira colocação e Ruas na segunda.

A distância entre os dois varia de 13 a 16,4 pontos percentuais nos cenários estimulados que incluem Anthony Garotinho (Republicanos).

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O que as três pesquisas mostram sobre a disputa?

Apesar das diferenças nos percentuais, os três levantamentos apresentam a mesma ordem nas primeiras posições. Paes lidera, Ruas aparece em segundo e Garotinho ocupa a terceira colocação.

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A AtlasIntel é a pesquisa que registra os maiores percentuais para os dois primeiros colocados no cenário com Garotinho: 45,7% para Paes e 32,4% para Ruas, diferença de 13,3 pontos. O ex-governador soma 8,9%.

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No Paraná Pesquisas, Paes tem 43,1%, Ruas, 26,7%, e Garotinho, 8,4%. A distância é de 16,4 pontos. A Quaest apresenta percentuais menores para os dois primeiros: 36% para Paes e 23% para Ruas, vantagem de 13 pontos, enquanto Garotinho alcança 8%.

As diferenças entre os resultados não devem ser interpretadas isoladamente como avanço ou recuo de um candidato de uma pesquisa para outra, já que os levantamentos foram realizados por institutos diferentes, com metodologias e períodos de coleta próprios.

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Onde a distância entre Paes e Ruas fica menor?

No cenário da AtlasIntel sem Anthony Garotinho, a distância entre os dois primeiros colocados cai de forma mais acentuada. Paes aparece com 44,4% e Ruas chega a 38,2%, reduzindo a diferença para 6,2 pontos percentuais.

A mesma pesquisa testou um eventual segundo turno entre os dois. Nesse cenário, Paes registra 49,2%, diante de 40,6% de Ruas, uma diferença de 8,6 pontos.

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A Quaest também simulou um confronto direto. Paes aparece com 44% e Ruas, com 31%, mantendo uma vantagem de 13 pontos.

O que mudou na pesquisa Quaest?

A rodada da Quaest mostra redução da distância entre Paes e Ruas na comparação com o levantamento anterior do próprio instituto, realizado em 8 de setembro.

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Paes passou de 39% para 36%, enquanto Ruas foi de 18% para 23%. Com isso, a diferença entre os dois caiu de 21 para 13 pontos percentuais. A margem de erro do levantamento é de três pontos para mais ou para menos.

Na AtlasIntel, os dois candidatos também registraram variações em relação à rodada anterior do instituto: Paes ganhou 2,1 pontos e Ruas, 4,8 pontos.

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Como foram feitas as pesquisas?

A AtlasIntel entrevistou 1.829 eleitores pela internet entre 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números RJ-01150/2026 e BR-01622/2026.

A Quaest ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada sob o protocolo RJ-04982/2026.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores em 56 municípios entre 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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