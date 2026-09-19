A distância entre Paes e Ruas nas pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas
Quatro levantamentos recentes ajudam a medir como está a disputa pelo governo do Rio
As pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas sobre a corrida pelo governo do Rio de Janeiro colocam Eduardo Paes (PSD) à frente de Douglas Ruas (PL), mas mostram diferenças consideráveis na distância entre os dois. Nos últimos quatro levantamentos, a vantagem do ex-prefeito da capital varia de 10 a 23,2 pontos percentuais.
A menor distância aparece no Real Time Big Data, divulgado no dia 14 de setembro. Paes registra 35% das intenções de voto, contra 25% de Ruas, uma diferença de 10 pontos percentuais. Três dias antes, o Datafolha havia mostrado o candidato do PSD com 43% e o adversário do PL com 25%, vantagem de 18 pontos.
Nos dois levantamentos divulgados no dia 8 de setembro, a distância é maior. A Quaest coloca Paes com 39% e Ruas com 18%, separação de 21 pontos. Já o Paraná Pesquisas registra 43,5% para o ex-prefeito e 20,3% para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, diferença de 23,2 pontos percentuais, ou seja, a maior entre as quatro pesquisas.
O que as pesquisas mostram sobre a distância entre Paes e Ruas?
Embora os quatro institutos coloquem Eduardo Paes numericamente à frente, a dimensão dessa vantagem varia de forma acentuada. No Paraná Pesquisas, são 23,2 pontos de diferença, na Quaest, 21, no Datafolha, 18, e, no Real Time Big Data, 10.
Esses números não devem, porém, ser lidos como uma sequência que indique, por si só, que a distância caiu de mais de 20 para 10 pontos. Os levantamentos são realizados por institutos diferentes, com metodologias, amostras e períodos de coleta próprios.
Dentro de cada instituto, há sinais distintos. Na Quaest, Paes passou de 37% para 39% em relação à rodada anterior, enquanto Ruas foi de 14% para 18%. No Paraná Pesquisas, Paes oscilou de 44,5% para 43,5%, e Ruas, de 15,5% para 20,3%.
No Datafolha, Paes passou de 41% para 43%, enquanto Ruas foi de 19% para 25%. Já o Real Time Big Data coloca os dois separados por apenas 10 pontos no cenário com todos os candidatos testados.
Como fica a disputa em um eventual segundo turno?
Na Quaest, Paes marca 52% contra 26% de Ruas, uma diferença de 26 pontos percentuais. No Datafolha, o resultado é de 54% a 34%, vantagem de 20 pontos.
O Real Time Big Data aponta uma disputa mais próxima: Paes aparece com 42%, e Ruas, com 33%, uma diferença de 9 pontos percentuais.
Como foram feitas as quatro pesquisas?
A Quaest ouviu 1.302 eleitores fluminenses entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores entre 5 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.
O Datafolha ouviu 1.204 pessoas entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
Já o Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.