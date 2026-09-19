A distância entre Paes e Ruas nas pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas

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As pesquisas eleitorais para o governo do Rio de Janeiro mostram Eduardo Paes (PSD) à frente de Douglas Ruas (PL), mas a vantagem varia de 10 a 23,2 pontos percentuais entre os levantamentos. Entenda as diferenças nas metodologias e os cenários de primeiro e segundo turno apontados pelos institutos. Leia e veja os detalhes.

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As pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas semanas sobre a corrida pelo governo do Rio de Janeiro colocam Eduardo Paes (PSD) à frente de Douglas Ruas (PL), mas mostram diferenças consideráveis na distância entre os dois. Nos últimos quatro levantamentos, a vantagem do ex-prefeito da capital varia de 10 a 23,2 pontos percentuais.

A menor distância aparece no Real Time Big Data, divulgado no dia 14 de setembro. Paes registra 35% das intenções de voto, contra 25% de Ruas, uma diferença de 10 pontos percentuais. Três dias antes, o Datafolha havia mostrado o candidato do PSD com 43% e o adversário do PL com 25%, vantagem de 18 pontos.

Nos dois levantamentos divulgados no dia 8 de setembro, a distância é maior. A Quaest coloca Paes com 39% e Ruas com 18%, separação de 21 pontos. Já o Paraná Pesquisas registra 43,5% para o ex-prefeito e 20,3% para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, diferença de 23,2 pontos percentuais, ou seja, a maior entre as quatro pesquisas.

O que as pesquisas mostram sobre a distância entre Paes e Ruas?

Embora os quatro institutos coloquem Eduardo Paes numericamente à frente, a dimensão dessa vantagem varia de forma acentuada. No Paraná Pesquisas, são 23,2 pontos de diferença, na Quaest, 21, no Datafolha, 18, e, no Real Time Big Data, 10.

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Esses números não devem, porém, ser lidos como uma sequência que indique, por si só, que a distância caiu de mais de 20 para 10 pontos. Os levantamentos são realizados por institutos diferentes, com metodologias, amostras e períodos de coleta próprios.

Dentro de cada instituto, há sinais distintos. Na Quaest, Paes passou de 37% para 39% em relação à rodada anterior, enquanto Ruas foi de 14% para 18%. No Paraná Pesquisas, Paes oscilou de 44,5% para 43,5%, e Ruas, de 15,5% para 20,3%.

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No Datafolha, Paes passou de 41% para 43%, enquanto Ruas foi de 19% para 25%. Já o Real Time Big Data coloca os dois separados por apenas 10 pontos no cenário com todos os candidatos testados.

Como fica a disputa em um eventual segundo turno?

Na Quaest, Paes marca 52% contra 26% de Ruas, uma diferença de 26 pontos percentuais. No Datafolha, o resultado é de 54% a 34%, vantagem de 20 pontos.

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O Real Time Big Data aponta uma disputa mais próxima: Paes aparece com 42%, e Ruas, com 33%, uma diferença de 9 pontos percentuais.

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Como foram feitas as quatro pesquisas?

A Quaest ouviu 1.302 eleitores fluminenses entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores entre 5 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

O Datafolha ouviu 1.204 pessoas entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

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Já o Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 9 e 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.