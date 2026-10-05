A distância entre os desempenhos de Flávio e de Jair Bolsonaro no primeiro turno

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Flávio Bolsonaro superou o desempenho do pai, Jair Bolsonaro, no primeiro turno. Em 2026, Flávio obteve 47,03% dos votos, contra 43,20% de Jair em 2022, liderando a corrida presidencial. A comparação detalhada mostra um avanço significativo de votos e na posição frente a Lula. Entenda as diferenças.

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Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno das eleições de 2026 com desempenho superior ao alcançado por Jair Bolsonaro (PL) na mesma etapa da disputa presidencial quatro anos antes. Com 100% das seções totalizadas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra os 43,20% obtidos pelo pai em 2022.

Em números absolutos, Flávio somou 56.104.503 votos. Jair Bolsonaro havia recebido 51.072.345 votos no primeiro turno de 2022. A diferença entre os dois desempenhos é de 5.032.158 votos.

A comparação dos percentuais mostra um avanço de 3,83 pontos percentuais para o candidato do PL entre uma eleição e outra. Também houve mudança na posição ocupada diante de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Jair terminou atrás do petista em 2022, enquanto Flávio encerrou o primeiro turno de 2026 na primeira colocação.

Quanto Jair Bolsonaro teve em 2022?

Jair Bolsonaro disputava a reeleição à Presidência em 2022. No primeiro turno, recebeu 51.072.345 votos, equivalentes a 43,20% dos votos válidos.

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Lula terminou aquela votação em primeiro lugar, com 57.259.504 votos e 48,43%. A diferença entre os dois foi de 6.187.159 votos, ou 5,23 pontos percentuais.

Como nenhum candidato alcançou mais da metade dos votos válidos, Lula e Bolsonaro avançaram para o segundo turno.

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Qual foi o resultado de Flávio em 2026?

Quatro anos depois, Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 56.104.503 votos, equivalentes a 47,03% dos votos válidos.

Lula recebeu 53.879.538 votos e ficou com 45,16%. A diferença foi de 2.224.965 votos a favor de Flávio, ou 1,87 ponto percentual.

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Na comparação direta com o desempenho de Jair Bolsonaro em 2022, Flávio obteve 3,83 pontos percentuais a mais e acrescentou pouco mais de 5 milhões de votos ao resultado alcançado pelo pai.

Como mudou a diferença para Lula?

A relação entre o candidato do PL e Lula também se alterou entre as duas eleições.

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Em 2022, Jair Bolsonaro terminou o primeiro turno 5,23 pontos percentuais atrás do petista. Em 2026, Flávio encerrou a votação 1,87 ponto à frente.

A mudança entre essas duas diferenças é de 7,10 pontos percentuais.

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Lula também registrou um percentual menor em 2026. O petista passou de 48,43% dos votos válidos e 57.259.504 votos em 2022 para 45,16% e 53.879.538 votos no primeiro turno de 2026.

Qual foi a diferença entre os desempenhos de pai e filho?

O resultado final mostra que Flávio Bolsonaro superou Jair Bolsonaro nos dois indicadores usados na comparação. O percentual passou de 43,20% para 47,03%, uma diferença de 3,83 pontos, enquanto o total de votos subiu de 51.072.345 para 56.104.503.

Também mudou a colocação no primeiro turno. Jair Bolsonaro terminou a votação de 2022 em segundo lugar, atrás de Lula. Flávio encerrou o primeiro turno de 2026 na liderança, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista.