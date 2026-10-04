A distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país

Os três maiores colégios eleitorais do Brasil deram vantagem a Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições. A diferença foi mais ampla em São Paulo e no Rio de Janeiro e mais estreita em Minas Gerais, segundo os resultados oficiais da votação.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro recebeu 51,93% dos votos, o equivalente a 12.920.954 eleitores. Lula ficou com 38,20%, ou 9.504.628 votos. A diferença entre os dois foi de 13,73 pontos percentuais, correspondente a 3,4 milhões de votos.

Em Minas Gerais, a disputa foi mais equilibrada. Flávio Bolsonaro obteve 48,25%, ou 5.772.088 votos, contra 43,31% de Lula, que recebeu 5.181.628 votos. A diferença foi de 4,95 pontos percentuais, a menor entre os três estados.

No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral, Flávio também terminou à frente. O candidato do PL teve 53,01% dos votos, com 4.966.844 votos, enquanto Lula alcançou 39,41%, com 3.693.021 votos. A vantagem foi de 13,60 pontos percentuais.

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Juntos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro reúnem mais de 66 milhões de eleitores, uma parcela expressiva do eleitorado nacional, estimado em 158,7 milhões de pessoas nas eleições de 2026. São Paulo concentra 34.104.226 eleitores, enquanto Minas Gerais tem 16.377.659 e o Rio de Janeiro, 13.891.416.

Os resultados mostram, portanto, que a vantagem de Flávio Bolsonaro nos três maiores colégios não teve a mesma dimensão. Enquanto São Paulo e Rio registraram diferenças superiores a 13 pontos percentuais, Minas Gerais apresentou uma distância inferior a cinco pontos entre os dois candidatos.