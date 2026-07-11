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Política

A distância entre Lula e Flávio nas pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana

Levantamentos da Meio/Ideia e do Datafolha mostram que a polarização permanece consolidada

Por Redação 11 jul 2026, 10h09 | Atualizado em 11 jul 2026, 10h09
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tânia Rego/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A nova rodada de pesquisas eleitorais divulgada nesta semana indica que a disputa presidencial de 2026 segue concentrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Enquanto o levantamento nacional da Meio/Ideia mostra Lula cinco pontos percentuais à frente do adversário em um eventual segundo turno, a pesquisa Datafolha traz um cenário de empate técnico, com o petista com 3 pontos percentuais a mais do que o senador em São Paulo, estado que reúne o maior eleitorado do país e tende a ser decisivo na corrida ao Palácio do Planalto.

Como está a disputa segundo a Meio/Ideia?

Na pesquisa Meio/Ideia, realizada entre 3 e 6 de julho com 1.500 eleitores e divulgada na quarta-feira (8), Lula aparece com 45% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 40% de Flávio Bolsonaro. Em comparação com o levantamento anterior, divulgado no fim de maio, ambos oscilaram para baixo dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, mantendo o cenário de empate técnico. Brancos e nulos somam 10,5%, enquanto 4,5% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

No primeiro turno, Lula registra 40,4% das intenções de voto, oito pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro, que aparece com 32%. Bem atrás dos dois líderes surgem Ronaldo Caiado, com 4%; Romeu Zema, com 2,5%; Aécio Neves e Renan Santos, ambos com 2%; e Augusto Cury, com 1,5%. Os demais pré-candidatos, reunidos em um único grupo, somam 2% das preferências.

O levantamento foi realizado após uma sequência de episódios que movimentaram o cenário político nacional, entre eles o conflito envolvendo Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, as investigações sobre o PT da Bahia por suposta ligação com o Banco Master e o aumento das tensões entre Brasil e Estados Unidos em torno de um novo tarifaço. Apesar da repercussão desses fatos, a pesquisa aponta pouca alteração nas intenções de voto dos dois principais polos da disputa.

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Os dados reforçam esse diagnóstico. Segundo a Meio/Ideia, 64% dos entrevistados afirmam já ter decidido o voto para a eleição presidencial. Ao mesmo tempo, Lula reduziu sua rejeição de 47,2% para 46,4%, enquanto a de Flávio Bolsonaro passou de 39,8% para 43,4%, movimento que não se refletiu em mudanças significativas nas intenções de voto.

O levantamento também simulou um cenário com Michelle Bolsonaro como candidata do PL. Nesse caso, Lula alcança 45% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 36% da ex-primeira-dama. No primeiro turno, Michelle aparece com 29,4%, permanecendo onze pontos percentuais atrás do presidente. Segundo a pesquisa, o desempenho ocorre em meio à crise interna no PL, desencadeada pelo apoio do partido à candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará, episódio que ampliou o distanciamento entre Michelle e Flávio Bolsonaro.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como está a disputa em São Paulo, segundo o Datafolha?

Em São Paulo, a pesquisa Datafolha, realizada entre 1º e 3 de julho com 1.608 eleitores em 71 municípios, mostra Lula e Flávio Bolsonaro rigorosamente empatados no levantamento estimulado no primeiro turno, ambos com 35% das intenções de voto. Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecem com 3% cada, enquanto Romeu Zema, Samara Martins e Aécio Neves registram 2%.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem acesso à lista de candidatos, Lula lidera com 24% das citações, contra 18% de Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro, impedido de disputar a eleição, é lembrado por 3% dos eleitores, enquanto 37% afirmam ainda não saber em quem votar.

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O Datafolha também simulou o segundo turno em São Paulo. Flávio Bolsonaro registra 46% das intenções de voto, contra 43% de Lula. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois permanecem em situação de empate técnico. O instituto ainda mediu a rejeição aos pré-candidatos e constatou que 51% dos paulistas afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 43% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

Os números do Datafolha também refletem a avaliação do governo federal no estado. Para 43% dos entrevistados, a administração Lula é ruim ou péssima; 29% a classificam como ótima ou boa; e 26% a consideram regular. Além disso, 55% desaprovam o governo, enquanto 42% o aprovam. Quando questionados sobre a atuação do presidente em relação a São Paulo, 63% afirmam que Lula fez menos do que esperavam, contra 22% que avaliam que ele entregou o esperado e 11% que consideram que ele fez mais do que imaginavam.

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