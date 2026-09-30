A distância entre Lula e Flávio nas cinco principais pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias

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Cinco pesquisas nacionais para a eleição presidencial mostram Luiz Inácio Lula da Silva numericamente à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com variações entre institutos e até empate técnico em alguns. No segundo turno, há uma forte convergência: todos os levantamentos apontam um cenário de empate técnico entre os dois candidatos.

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As cinco pesquisas nacionais selecionadas para a reta final da eleição presidencial mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, embora a vantagem varie entre os institutos. No cenário de segundo turno entre os dois, a convergência é maior: Meio/Ideia, AtlasIntel, Quaest, BTG/Nexus e Datafolha apontam empate técnico.

O levantamento mais recente, do Meio/Ideia, divulgado nesta quarta-feira, 30, registra a menor distância entre os dois na primeira rodada: Lula aparece com 39,4% e Flávio, com 38,4%, uma diferença de apenas um ponto percentual e dentro da margem de erro de 2,2 pontos.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Na AtlasIntel, divulgada na terça-feira, 29, Lula tem 45,3% e Flávio, 42,2%. A distância é de 3,1 pontos percentuais, com margem de erro de um ponto.

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Quaest e BTG/Nexus, ambos divulgados na segunda-feira, 28, registram cinco pontos de diferença: a primeira mostra Lula com 39% e Flávio com 34%, enquanto a segunda aponta 42% a 37%.

O Datafolha, divulgado na quinta-feira, 24, completa o conjunto com Lula em 40% e Flávio em 36%. A diferença de quatro pontos coloca os dois em empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais, segundo o instituto.

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O que as pesquisas mostram sobre o primeiro turno?

Apesar das diferenças metodológicas e dos percentuais registrados por cada instituto, os cinco levantamentos têm um ponto em comum: Lula aparece numericamente na primeira posição e Flávio Bolsonaro na segunda.

A distância entre os dois varia de um ponto no Meio/Ideia a cinco pontos na Quaest e no BTG/Nexus. Entre esses extremos, a AtlasIntel registra diferença de 3,1 pontos e o Datafolha, de quatro. Em dois dos cinco levantamentos, Meio/Ideia e Datafolha, os candidatos são apresentados em empate técnico no primeiro turno.

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Os demais candidatos aparecem em patamares inferiores nos cinco levantamentos. No Meio/Ideia, Augusto Cury (Avante) registra 6,7%, seguido por Renan Santos (Missão), com 4,5%, Ronaldo Caiado (PSD), com 4,4%, e Romeu Zema (Novo), com 3,5%. Na AtlasIntel, Renan marca 5,2%, Cury, 2%, Caiado, 1,8%, e Zema, 0,9%.

Na Quaest, Cury e Caiado têm 4% cada, Renan aparece com 3% e Zema, com 1%. O BTG/Nexus registra 5% para Cury e Caiado, 4% para Renan e 1% para Zema. No Datafolha, Cury tem 5%, Caiado, 4%, Renan, 3%, e Zema, 1%.

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Como está o segundo turno entre Lula e Flávio?

É na simulação de segundo turno que os cinco levantamentos apresentam a principal convergência da reta final: todos colocam Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico.

O Meio/Ideia aponta Lula com 48,5% e Flávio com 48%. Na AtlasIntel, a ordem numérica se inverte por margem mínima: Flávio registra 47,7%, ante 47,6% de Lula. Na Quaest, há empate também nos números absolutos, com 42% para cada um.

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O BTG/Nexus mostra Lula com 46% e Flávio com 44%, diferença dentro da margem de erro de dois pontos. O Datafolha apresenta cenário semelhante, com 47% para o presidente e 45% para o senador, também considerado empate técnico pelo instituto.

Assim, embora quatro das cinco pesquisas deem a Lula uma vantagem numérica de zero a dois pontos na eventual rodada decisiva e a AtlasIntel coloque Flávio 0,1 ponto à frente, nenhum dos levantamentos aponta diferença estatisticamente suficiente para tirar os dois da situação de empate técnico.

O que muda de um instituto para outro?

As pesquisas também foram realizadas em períodos, amostras e métodos distintos. O Meio/Ideia ouviu 2.000 eleitores por telefone entre 25 e 28 de setembro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. A AtlasIntel entrevistou 5.005 eleitores entre 23 e 28 de setembro e a margem é de um ponto percentual.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro, com margem de erro de dois pontos. O BTG/Nexus ouviu 2.000 pessoas por telefone entre 25 e 27 de setembro e também trabalha com margem de dois pontos. Já o Datafolha realizou 2.002 entrevistas presenciais nos dias 22 e 23 de setembro.

Os registros na Justiça Eleitoral são BR-08706/2026 para o Meio/Ideia, BR-04391/2026 para a AtlasIntel, BR-06520/2026 para a Quaest, BR-07557/2026 para o BTG/Nexus e BR-00304/2026 para o Datafolha.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.