A distância entre Lula e Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas presidenciais

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Três novas pesquisas presidenciais (BTG/Nexus, Quaest, CNT/MDA) revelam um cenário apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Enquanto Lula mantém a liderança no primeiro turno, o segundo turno mostra diferenças significativas, com a Quaest apontando Flávio numericamente à frente e os demais indicando Lula. A disputa segue acirrada na reta final.

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As três pesquisas presidenciais divulgadas nesta semana desenham um cenário ainda apertado entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, mas com diferenças relevantes na distância entre os dois candidatos. BTG/Nexus, Quaest e CNT/MDA mantêm o presidente na liderança do primeiro turno, embora os percentuais variem entre os institutos. No segundo turno, os levantamentos mostram um quadro ainda mais equilibrado, com a Quaest registrando, pela primeira vez desde abril, uma liderança numérica de Flávio sobre Lula, enquanto BTG/Nexus e CNT/MDA apontam o petista à frente.

A BTG/Nexus, divulgada na segunda-feira, mostra Lula com 42% no primeiro turno, contra 37% de Flávio — diferença de cinco pontos. Na Quaest, os números são 36% e 31%, respectivamente, uma distância também de cinco pontos. Já a CNT/MDA registra 40,6% para Lula e 30,4% para Flávio, diferença de 10,2 pontos percentuais.

O que as pesquisas mostram no primeiro turno?

Apesar das diferenças de intensidade, os três levantamentos apresentam a mesma fotografia na liderança: Lula aparece numericamente à frente de Flávio. A maior distância está na CNT/MDA, enquanto BTG/Nexus e Quaest apontam uma vantagem de cinco pontos para o presidente.

Na BTG/Nexus, Augusto Cury aparece em terceiro, com 6%, seguido por Ronaldo Caiado, com 5%, e Renan Santos, com 2%. Na Quaest, Cury tem 7%, enquanto Renan Santos e Caiado aparecem com 4% cada. Na CNT/MDA, Cury marca 6%, Caiado tem 3% e Renan Santos, 2,7%.

Os números também mostram uma concentração crescente da disputa nos dois principais candidatos. Na BTG/Nexus, Lula e Flávio somam 79% das intenções de voto. Na Quaest, chegam a 67%. A CNT/MDA registra 71% para os dois.

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Como está o segundo turno?

É no confronto direto que aparecem as diferenças mais significativas entre os levantamentos. Na BTG/Nexus, Lula tem 47%, contra 46% de Flávio. A diferença de um ponto está dentro da margem de erro e configura empate técnico.

Na Quaest, Flávio aparece numericamente à frente pela primeira vez desde abril: 42% contra 40% de Lula. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o resultado também representa empate técnico. A pesquisa anterior do instituto mostrava os dois com 41%.

Já a CNT/MDA apresenta uma vantagem mais ampla para Lula. O presidente aparece com 47,3%, contra 40% de Flávio, uma diferença de 7,3 pontos. O intervalo é menor do que o registrado pelo mesmo instituto em agosto, quando a distância era de nove pontos.

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O que há de comum entre os três levantamentos?

O ponto de convergência é a proximidade entre Lula e Flávio na reta final da campanha. Nenhum dos três institutos mostra uma vantagem folgada de um dos candidatos no cenário de segundo turno. Na BTG/Nexus e na Quaest, a diferença está dentro da margem de erro; na CNT/MDA, Lula aparece à frente por uma distância maior, mas inferior à registrada pelo próprio instituto na rodada anterior.

Outro ponto de atenção é o comportamento de Augusto Cury. O candidato do Avante, que havia crescido nas pesquisas anteriores e assumido o terceiro lugar, aparece agora entre 6% e 7% nos três levantamentos. Na BTG/Nexus, ele recuou de 9% para 6%; na Quaest, passou de 8% para 7%.

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O que as próximas pesquisas podem mostrar?

A sequência de levantamentos continua nesta semana. Depois de Quaest e BTG/Nexus, a CNT/MDA divulgou sua pesquisa na terça-feira. AtlasIntel está prevista para quinta-feira, enquanto Datafolha e Real Time Big Data devem divulgar novos números na sexta-feira. Os próximos levantamentos serão os primeiros de uma nova rodada de pesquisas depois dos desdobramentos do caso Master e das quebras de sigilo determinadas no Supremo Tribunal Federal.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.