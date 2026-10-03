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Política

A distância entre Lula e Bolsonaro na última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno de 2022

Novo levantamento sobre a corrida presidencial de 2026 será divulgado neste sábado, 3

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 09h00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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A distância entre Lula e Bolsonaro na última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno de 2022 Priorize VEJA no Google

Na véspera do primeiro turno da eleição presidencial de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegava às urnas com 50% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL), então presidente e candidato à reeleição, aparecia com 36%. O Datafolha divulgado em 1º de outubro, um sábado, mostrava uma vantagem de 14 pontos percentuais para o petista. 

Pela margem de erro de dois pontos percentuais, Lula poderia variar de 48% a 52% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro poderia ter de 34% a 38%. 

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Uma nova pesquisa sobre as eleições de 2026 será divulgada neste sábado, 3, trazendo um retrato atualizado da disputa pela Presidência e permitindo comparar o cenário atual com a configuração da corrida na reta final do primeiro turno de 2022.

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Como estavam os demais candidatos?

Simone Tebet (MDB) aparecia com 6% dos votos válidos e Ciro Gomes (PDT), com 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Ávila (Novo) tinham 1% cada. Os demais candidatos haviam sido citados, mas não alcançavam 1%.

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O levantamento também apontava estabilidade entre os dois primeiros colocados na reta final. Lula repetia os 50% dos votos válidos registrados em pesquisas anteriores, enquanto Bolsonaro permanecia em 36% em relação à rodada imediatamente anterior.

Qual era a situação considerando todos os eleitores?

Quando brancos, nulos e indecisos eram incluídos no cálculo, Lula tinha 48% das intenções de voto e Bolsonaro, 34%. Tebet aparecia com 6% e Ciro, com 5%. Outros 3% declaravam intenção de votar em branco ou anular o voto, enquanto 2% permaneciam indecisos.

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A diferença entre votos totais e votos válidos era especialmente relevante porque apenas os votos válidos são considerados para definir se um candidato alcançou a maioria necessária para vencer a eleição.

O que aconteceu quando as urnas foram abertas?

O resultado final do primeiro turno mostrou uma distância menor entre Lula e Bolsonaro do que a registrada pelo Datafolha na véspera. Lula terminou em primeiro lugar com 48,43% dos votos válidos, o equivalente a 57.259.504 votos. Bolsonaro ficou em segundo, com 43,20%, ou 51.072.345 votos. A diferença entre os dois foi, portanto, de 5,23 pontos percentuais, e nenhum deles alcançou mais de 50% dos votos válidos, levando a eleição ao segundo turno.

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O contraste com a pesquisa aparece sobretudo no desempenho de Bolsonaro. O levantamento apontava 36% dos votos válidos para o então presidente, enquanto o resultado das urnas foi de 43,20%. Lula, por sua vez, marcou 48,43%, dentro do intervalo de 48% a 52% indicado pela margem de erro do Datafolha.

Simone Tebet recebeu 4.915.423 votos, equivalentes a 4,16% dos votos válidos, e Ciro Gomes somou 3.599.287, ou 3,04%. No total da eleição, foram registrados 1.964.779 votos em branco, equivalentes a 1,59% dos votos, e 3.487.874 votos nulos, ou 2,82%.

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Como foi feita a última pesquisa antes da votação?

O Datafolha ouviu 12.800 eleitores de 16 anos ou mais, presencialmente, em 310 municípios. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento estava registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00245/2022.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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