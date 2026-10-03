A distância entre Lula e Bolsonaro na última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno de 2022

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Na véspera do primeiro turno de 2022, o Datafolha indicava Lula com 50% e Bolsonaro com 36%. Relembre as projeções e compare-as com o resultado oficial das urnas, que apresentou uma distância menor entre os candidatos. Entenda as discrepâncias e veja o que mudou na corrida presidencial.

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Na véspera do primeiro turno da eleição presidencial de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegava às urnas com 50% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL), então presidente e candidato à reeleição, aparecia com 36%. O Datafolha divulgado em 1º de outubro, um sábado, mostrava uma vantagem de 14 pontos percentuais para o petista.

Pela margem de erro de dois pontos percentuais, Lula poderia variar de 48% a 52% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro poderia ter de 34% a 38%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Uma nova pesquisa sobre as eleições de 2026 será divulgada neste sábado, 3, trazendo um retrato atualizado da disputa pela Presidência e permitindo comparar o cenário atual com a configuração da corrida na reta final do primeiro turno de 2022.

Como estavam os demais candidatos?

Simone Tebet (MDB) aparecia com 6% dos votos válidos e Ciro Gomes (PDT), com 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Ávila (Novo) tinham 1% cada. Os demais candidatos haviam sido citados, mas não alcançavam 1%.

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O levantamento também apontava estabilidade entre os dois primeiros colocados na reta final. Lula repetia os 50% dos votos válidos registrados em pesquisas anteriores, enquanto Bolsonaro permanecia em 36% em relação à rodada imediatamente anterior.

Qual era a situação considerando todos os eleitores?

Quando brancos, nulos e indecisos eram incluídos no cálculo, Lula tinha 48% das intenções de voto e Bolsonaro, 34%. Tebet aparecia com 6% e Ciro, com 5%. Outros 3% declaravam intenção de votar em branco ou anular o voto, enquanto 2% permaneciam indecisos.

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A diferença entre votos totais e votos válidos era especialmente relevante porque apenas os votos válidos são considerados para definir se um candidato alcançou a maioria necessária para vencer a eleição.

O que aconteceu quando as urnas foram abertas?

O resultado final do primeiro turno mostrou uma distância menor entre Lula e Bolsonaro do que a registrada pelo Datafolha na véspera. Lula terminou em primeiro lugar com 48,43% dos votos válidos, o equivalente a 57.259.504 votos. Bolsonaro ficou em segundo, com 43,20%, ou 51.072.345 votos. A diferença entre os dois foi, portanto, de 5,23 pontos percentuais, e nenhum deles alcançou mais de 50% dos votos válidos, levando a eleição ao segundo turno.

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O contraste com a pesquisa aparece sobretudo no desempenho de Bolsonaro. O levantamento apontava 36% dos votos válidos para o então presidente, enquanto o resultado das urnas foi de 43,20%. Lula, por sua vez, marcou 48,43%, dentro do intervalo de 48% a 52% indicado pela margem de erro do Datafolha.

Simone Tebet recebeu 4.915.423 votos, equivalentes a 4,16% dos votos válidos, e Ciro Gomes somou 3.599.287, ou 3,04%. No total da eleição, foram registrados 1.964.779 votos em branco, equivalentes a 1,59% dos votos, e 3.487.874 votos nulos, ou 2,82%.

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Como foi feita a última pesquisa antes da votação?

O Datafolha ouviu 12.800 eleitores de 16 anos ou mais, presencialmente, em 310 municípios. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento estava registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00245/2022.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.