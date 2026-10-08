A distância entre Lula e Bolsonaro na primeira pesquisa Datafolha do segundo turno de 2022

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Nesta quinta-feira, Lula e Flávio Bolsonaro conhecerão os resultados da primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno da eleição de 2026. O levantamento medirá intenções de voto, grau de decisão dos eleitores e rejeição, permitindo uma comparação com a disputa de 2022 entre Lula e Jair Bolsonaro. Entenda os detalhes.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) conhecerão nesta quinta-feira, 8, os resultados da primeira pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial de 2026. Há quatro anos, na mesma etapa da disputa, o levantamento do instituto mostrava Lula com cinco pontos percentuais de vantagem sobre o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Divulgada em 7 de outubro de 2022, cinco dias depois do primeiro turno, a pesquisa apontava o petista com 49% das intenções de voto, contra 44% de Bolsonaro. Outros 6% dos entrevistados declaravam voto branco ou nulo, enquanto 2% estavam indecisos.

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Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Lula aparecia com 53%, ante 47% do adversário. A diferença era de seis pontos percentuais.

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O levantamento foi o primeiro retrato da disputa depois de um primeiro turno em que Lula recebeu 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro. A diferença entre os dois candidatos nas urnas havia sido de pouco mais de seis milhões de votos.

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Onde Lula e Bolsonaro tinham suas maiores vantagens?

A primeira pesquisa Datafolha do segundo turno de 2022 mostrava diferenças importantes no comportamento dos eleitores.

Lula registrava sua maior vantagem regional no Nordeste, onde tinha 66% das intenções de voto, contra 28% de Bolsonaro. O petista também aparecia à frente entre as mulheres, por 50% a 41%, e entre os eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos, por 54% a 37%.

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Bolsonaro, por sua vez, liderava no Sul, com 54% a 38%, e entre os evangélicos, grupo no qual alcançava 62%, contra 31% de Lula.

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No Sudeste, região que concentra o maior contingente de eleitores do país, a disputa apresentava empate técnico: Lula tinha 47%, contra 44% de Bolsonaro.

O que o novo Datafolha vai mostrar sobre Lula e Flávio Bolsonaro?

Quatro anos depois, o Datafolha volta a divulgar sua primeira pesquisa de segundo turno em uma eleição presidencial marcada pela presença de Lula e de um integrante da família Bolsonaro.

Desta vez, o adversário do petista é Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com divulgação prevista para esta quinta-feira, 8, o novo levantamento vai medir as intenções de voto dos brasileiros na disputa marcada para 25 de outubro.

Além de apresentar os percentuais dos dois candidatos, o instituto vai investigar o grau de consolidação das escolhas. Os entrevistados serão questionados se estão totalmente decididos ou se ainda admitem mudar de voto.

A pesquisa também vai avaliar a rejeição a Lula e Flávio, a importância atribuída aos debates eleitorais e a influência que esses encontros podem ter na decisão dos eleitores.

Outro ponto do questionário é a motivação do voto. O Datafolha pretende identificar se o eleitor escolhe determinado candidato por considerá-lo a melhor opção para a Presidência ou principalmente pelo desejo de impedir a vitória do adversário.

O levantamento ainda perguntará a eleitores com pelo menos 20 anos como votaram no segundo turno de 2022, permitindo identificar o comportamento declarado daqueles que participaram da disputa entre Lula e Jair Bolsonaro.

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Como foram feitas as pesquisas de 2022 e 2026?

Na primeira pesquisa do segundo turno de 2022, o Datafolha entrevistou presencialmente 2.884 eleitores em 179 municípios, entre os dias 5 e 7 de outubro. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02012/2022.

A pesquisa de 2026 prevê 2.520 entrevistas presenciais entre os dias 6 e 8 de outubro. A margem de erro máxima também é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Contratado pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações, o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02949/2026.