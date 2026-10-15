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Política

A distância entre Lula e Bolsonaro na pesquisa Datafolha a duas semanas do segundo turno de 2022

Levantamento divulgado dez dias antes da votação mostrava o petista com vantagem sobre o então presidente

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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A distância entre Lula e Bolsonaro na pesquisa Datafolha a duas semanas do segundo turno de 2022 Priorize VEJA no Google

A dez dias do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha quatro pontos percentuais de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada no dia 20 de outubro daquele ano, dez dias antes da votação. O petista aparecia com 49% das intenções de voto, contra 45% do então presidente, uma diferença que colocava os dois candidatos no limite do empate técnico.

O levantamento mostrava uma redução da distância entre os adversários. Na pesquisa anterior, realizada nos dias 13 e 14 de outubro, Lula também registrava 49%, enquanto Bolsonaro tinha 44%. O presidente oscilou um ponto para cima, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

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Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Lula aparecia com 52%, ante 48% de Bolsonaro. Na rodada anterior, a diferença era de seis pontos, com 53% para o petista e 47% para o candidato do PL.

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Onde Lula e Bolsonaro tinham suas maiores vantagens?

A pesquisa apontava diferenças importantes no perfil dos eleitores dos dois candidatos. Lula tinha sua maior vantagem regional no Nordeste, onde registrava 67% das intenções de voto, contra 29% de Bolsonaro. O petista também aparecia à frente entre as mulheres, por 51% a 42%, e entre os eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos, por 57% a 37%.

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Bolsonaro, por sua vez, liderava no Sul, com 55% contra 38% de Lula, e no Sudeste, com 50% a 43%. O então presidente também tinha vantagem entre os evangélicos, com 66% das intenções de voto, ante 28% do adversário.

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Entre os homens, havia empate técnico, com 49% para Bolsonaro e 47% para Lula.

Como estava a rejeição aos dois candidatos?

A rejeição também apresentava uma diferença de quatro pontos percentuais. Segundo o Datafolha, 50% dos eleitores afirmavam que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, enquanto 46% diziam o mesmo sobre Lula.

Em relação à rodada anterior, a rejeição ao então presidente havia oscilado de 51% para 50%. A do petista permanecia estável em 46%.

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O levantamento também mostrava que a disputa ocorria em um eleitorado com pouca disposição para mudar de escolha: 94% dos entrevistados afirmavam ter decidido seu voto para o segundo turno.

Fim da escala 6×1

Qual foi o resultado do segundo turno de 2022?

A eleição presidencial de 2022 terminou com uma diferença menor do que a apontada pelo Datafolha dez dias antes da votação. Lula venceu Jair Bolsonaro por 1,8 ponto percentual nos votos válidos, no segundo turno realizado em 30 de outubro.

O petista recebeu 50,90% dos votos válidos, o equivalente a 60.345.999 votos, enquanto Bolsonaro obteve 49,10%, ou 58.206.354 votos. A diferença foi de 2.139.645 votos.

Quando a pesquisa foi realizada?

O Datafolha entrevistou presencialmente 2.912 eleitores de 16 anos ou mais, em 181 municípios brasileiros, entre os dias 17 e 19 de outubro de 2022. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, o levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-07340/2022.

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