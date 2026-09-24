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Política

A distância entre Lula e Bolsonaro na pesquisa Datafolha a dez dias do primeiro turno em 2022

Novo levantamento do instituto sobre a disputa Lula x Flávio será divulgado nesta quinta, 24

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 16h16
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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A distância entre Lula e Bolsonaro na pesquisa Datafolha a dez dias do primeiro turno em 2022 Priorizar nos meus resultados Google

A dez dias do primeiro turno da eleição presidencial de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 47% das intenções de voto, enquanto o então presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tinha 33%, segundo pesquisa Datafolha divulgada em 22 de setembro daquele ano. A diferença entre os dois era de 14 pontos percentuais.

O levantamento mostrava Lula oscilando dois pontos para cima em relação à rodada anterior, de 45% para 47%, movimento dentro da margem de erro. Bolsonaro permanecia com os mesmos 33%. Ciro Gomes (PDT) aparecia com 7%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. Brancos e nulos somavam 4%, e 2% não souberam responder.

O levantamento daquele período ajuda a dimensionar como estava a disputa entre os dois principais candidatos na reta final daquela campanha, às vésperas de uma nova rodada do instituto sobre a eleição presidencial de 2026.

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O novo Datafolha será divulgado nesta quinta-feira, 24, e atualizará o cenário da corrida ao Palácio do Planalto. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 de setembro e é a penúltima rodada do instituto antes do primeiro turno.

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Como estava a disputa nos votos válidos?

Quando considerados apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Lula tinha 50%, ante 35% de Bolsonaro. Ciro registrava 7%, Tebet, 5%, e Soraya, 2%.

Como estava o cenário de segundo turno?

Em uma eventual disputa direta entre Lula e Bolsonaro, o Datafolha mostrava vantagem de 16 pontos para o petista. Lula aparecia com 54% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro registrava 38%. Outros 7% declaravam voto branco ou nulo e 2% não respondiam. Os percentuais dos dois candidatos estavam estáveis em relação à pesquisa anterior.

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Entre os eleitores que declaravam voto em Ciro no primeiro turno, 43% diziam que escolheriam Lula em uma disputa contra Bolsonaro, enquanto 28% migrariam para o então presidente. Entre os eleitores de Tebet, 42% votariam no petista e 27% em Bolsonaro.

Qual era a rejeição de Lula e Bolsonaro?

Bolsonaro apresentava o maior índice de rejeição entre os candidatos à Presidência. Segundo o Datafolha, 52% dos entrevistados afirmavam que não votariam nele de jeito nenhum. Lula tinha rejeição de 39%. Os dois índices estavam, considerando a margem de erro, no mesmo patamar da rodada anterior, quando haviam registrado 53% e 38%, respectivamente.

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente com 6.754 eleitores de 16 anos ou mais, em 343 municípios, entre 20 e 22 de setembro de 2022. Encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o levantamento tinha margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04180/2022.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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