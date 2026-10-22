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Política

A distância entre Lula e Bolsonaro na penúltima pesquisa Datafolha antes do segundo turno de 2022

Levantamento divulgado três dias antes da votação mostrava o petista com vantagem nos votos válidos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 11h32
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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A distância entre Lula e Bolsonaro na penúltima pesquisa Datafolha antes do segundo turno de 2022 Priorize VEJA no Google

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 53% dos votos válidos, contra 47% de Jair Bolsonaro (PL), na penúltima pesquisa Datafolha antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Divulgado em 27 de outubro daquele ano, três dias antes da votação, o levantamento mostrava o petista com seis pontos percentuais de vantagem sobre o então presidente, que disputava a reeleição.

Na pesquisa estimulada, que considera o total de entrevistados, Lula registrava 49% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tinha 44%. A diferença era de cinco pontos percentuais, acima da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Outros 5% declaravam intenção de votar em branco ou nulo, e 2% estavam indecisos.

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O levantamento mostrava estabilidade na disputa presidencial em comparação com a rodada anterior, divulgada em 19 de outubro. Lula manteve os mesmos 49%, enquanto Bolsonaro oscilou de 45% para 44%, variação dentro da margem de erro.

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Qual foi o resultado do segundo turno das eleições de 2022?

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, realizado em 30 de outubro, por uma diferença de 2.139.645 votos. O petista recebeu 60.345.999 votos, equivalentes a 50,90% dos votos válidos, enquanto o então presidente obteve 58.206.354 votos, ou 49,10%.

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A diferença entre os candidatos foi de 1,80 ponto percentual, inferior à registrada na penúltima pesquisa Datafolha, divulgada em 27 de outubro, que apontava Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%.

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Na última pesquisa do instituto, publicada em 29 de outubro, a distância havia diminuído para quatro pontos percentuais, com Lula registrando 52% e Bolsonaro, 48%.

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O resultado das urnas mostrou que a vantagem do petista foi menor do que a indicada pelos dois levantamentos. Na comparação com a penúltima pesquisa, Lula terminou 2,10 pontos percentuais abaixo do percentual estimado, enquanto Bolsonaro obteve 2,10 pontos acima. Ainda assim, as pesquisas identificaram corretamente a ordem dos dois candidatos, com Lula à frente na disputa presidencial.

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Como foi feita a penúltima pesquisa Datafolha de 2022?

O levantamento divulgado em 27 de outubro foi realizado entre os dias 25 e 27 daquele mês, com 4.580 entrevistas presenciais em 252 municípios brasileiros.

Encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa tinha margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04208/2022.

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