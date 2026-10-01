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Política

A distância entre Lula e Bolsonaro na penúltima pesquisa Datafolha antes do primeiro turno de 2022

O levantamento do instituto mostrava o cenário da corrida presidencial a três dias da votação

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 09h25 | Atualizado em 1 out 2026, 11h06
Lula x Bolsoanro
Lula e Jair Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR - Dado Galdieri/Bloomberg/Reprodução)
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A distância entre Lula e Bolsonaro na penúltima pesquisa Datafolha antes do primeiro turno de 2022 Priorize VEJA no Google

A penúltima pesquisa Datafolha antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2022 mostrava Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos e Jair Bolsonaro (PL) com 36%. Divulgado em 29 de setembro daquele ano, três dias antes da votação, o levantamento retratava uma vantagem de 14 pontos percentuais do petista sobre o então presidente.

O dado ganha novo interesse quatro anos depois. Nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, o Datafolha divulga a penúltima pesquisa presidencial antes do primeiro turno deste ano. A última rodada está prevista para sábado, 3 de outubro, véspera da eleição.

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O que mostrava a disputa entre Lula e Bolsonaro?

Considerando todos os entrevistados, inclusive eleitores que declaravam voto branco, nulo ou ainda estavam indecisos, Lula tinha 48% das intenções de voto e Bolsonaro, 34%. Ciro Gomes (PDT) aparecia com 6% e Simone Tebet (MDB), com 5%.

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Na comparação com a rodada anterior, Lula havia oscilado de 47% para 48%, enquanto Bolsonaro passara de 33% para 34%. Entre os votos válidos, o petista permanecia com 50%, enquanto o então presidente oscilava de 35% para 36%. As variações estavam dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

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O Datafolha ressaltava naquele momento que, diante da margem de erro, não era possível afirmar se a eleição terminaria no primeiro turno. Lula poderia variar de 48% a 52% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro poderia ficar entre 34% e 38%.

O que aconteceu na última pesquisa antes da votação?

Dois dias depois, em 1º de outubro de 2022, o Datafolha divulgou sua última rodada antes das urnas. Lula permaneceu com 50% dos votos válidos e Bolsonaro, com 36%. Simone Tebet passou a 6% e Ciro Gomes ficou com 5%, em empate técnico entre os dois.

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A estabilidade entre os dois principais candidatos fez com que a penúltima e a última pesquisas apresentassem o mesmo placar de 50% a 36% nos votos válidos.

Nas urnas, a diferença entre Lula e Bolsonaro ficou abaixo daquela indicada pelas últimas pesquisas Datafolha. Lula recebeu 57.259.504 votos, equivalentes a 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro obteve 51.072.345 votos, ou 43,20%. A distância entre os dois foi de 5,23 pontos percentuais, e nenhum candidato alcançou mais da metade dos votos válidos, levando a disputa ao segundo turno.

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Quando saem as últimas pesquisas Datafolha de 2026?

O Datafolha registrou uma pesquisa com divulgação prevista para esta quinta-feira, 1º de outubro, realizada com 2.506 eleitores entre 28 de setembro e 1º de outubro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08039/2026.

A última pesquisa antes do primeiro turno será divulgada no sábado, 3 de outubro. Esse levantamento prevê 4.006 entrevistas realizadas no próprio sábado e está registrado no TSE como BR-01708/2026. Os dois estudos são nacionais, presenciais e têm nível de confiança de 95%.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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