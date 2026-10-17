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Política

A distância entre Flávio e Lula nas últimas pesquisas sobre o segundo turno

CNT/MDA, PoderData, Datafolha e Quaest divulgaram levantamentos nos últimos dias

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 10h00
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A distância entre Flávio e Lula nas últimas pesquisas sobre o segundo turno Priorize VEJA no Google

As quatro pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana mostram um cenário de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. Os levantamentos de CNT/MDA, PoderData, Datafolha e Quaest apontam diferenças pequenas entre os candidatos, a oito dias da votação, em 25 de outubro.

Flávio aparece numericamente à frente em três levantamentos, enquanto o PoderData registra empate entre os dois adversários. As pesquisas também mostram uma redução da vantagem numérica do senador em relação a rodadas anteriores de alguns institutos.

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O que mostram as quatro pesquisas?

A pesquisa CNT/MDA, divulgada na sexta-feira, 16, aponta Flávio com 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Lula. A diferença de apenas um ponto percentual configura empate técnico. Nos votos totais, o senador registra 46,8%, ante 45,9% do presidente.

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O PoderData/Aya, também divulgado na sexta-feira, apresenta um cenário de igualdade numérica: cada candidato tem 50% dos votos válidos. Na rodada de 8 de outubro, Flávio aparecia seis pontos percentuais à frente de Lula. A distância caiu para dois pontos na pesquisa seguinte e chegou a zero no levantamento mais recente.

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o Datafolha, divulgado na quinta-feira, 15, mostra Flávio com 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Nos votos válidos, o resultado é de 51% a 49% para o senador.

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Na Genial/Quaest, publicada na quarta-feira, 14, Flávio registra 46% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44%. A diferença de dois pontos percentuais também está dentro da margem de erro.

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Fim da escala 6×1

Como foram realizadas as pesquisas?

A CNT/MDA entrevistou 2.014 eleitores entre 13 e 15 de outubro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O registro no TSE é BR-00652/2026.

O PoderData ouviu 3.000 pessoas entre 13 e 15 de outubro, com margem de erro de 1,8 ponto percentual. O levantamento está registrado sob o número BR-04258/2026.

A Genial/Quaest entrevistou 2.154 eleitores entre 10 e 13 de outubro, enquanto o Datafolha ouviu 2.520 pessoas. Ambos têm margem de erro de dois pontos percentuais e registros BR-08729/2026 e BR-02949/2026, respectivamente.

Todos os levantamentos trabalham com nível de confiança de 95%. As diferenças de metodologia e de período de coleta devem ser consideradas na comparação dos resultados.

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